Prosegue incessante l’attività di reclutamento di Bnl-Bnp Paribas Life Banker, la rete guidata da Ferdinando Rebecchi che, nelle ultime settimane, ha portato a bordo 24 tra consulenti senior e profili junior da far crescere nella professione.



Tra le new entry, Fabrizio Spandre, banker con un’ampia expertise, proveniente da CheBanca! che assumerà il ruolo di development manager, per contribuire all’ulteriore crescita della rete.



Ma vediamo tutti gli ingressi delle ultime settimane, partiamo dai consulenti senior: Umberto Ambrosetti, da Credito Bergamasco, operativo a Varese; Roberto Bondioni, ex UBI Banca, a Brescia; Luigia Formisano, già in Azimut, a Genova; Antonio Martellotta, a Bari, da Deutsche Bank F.A.; Elena Musumeci, ex San Paolo Invest, a Taormina; Ettore Perlino a Bari, in arrivo dalla Banca Pop. Puglia e Basilicata; Daniela Pozzo, ex Banca Mediolanum, a Genova, come Roberto Prostamo, Andrea Sampaolo, Marco Stagnaro (che assume il ruolo di area manager) e Ivana Viazzi. Antonio Santarelli è a Cervia e proviene da Banco Bpm. Emanuela Romani e Fausto Vianelli, ex Fineco, sono rispettivamente a Perugia e a Roma. Carlo Vasarini e Francesco Vintaloro, entrambi da Banca Mediolanum, operano a Rapallo e a Catania.



Per i consulenti junior da far crescere nella consulenza finanziaria: Tiziano Antoniolli, a Roma; Alessandro Calvi a Milano; Calogero Colletti a Sciacca; Pio Francesco Levato a Parma come Martina Mainardi. Carolina Olivari è a Genova, mentre Emanuele Selli opera a Roma.