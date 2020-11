Cina, la nuova "strategia della doppia circolazione"

"Alla fine della scorsa settimana, la Cina ha approvato il suo nuovo piano quinquennale (2021 - 2025). Il tema centrale è la cosiddetta strategia di doppia circolazione”. Il commento della sezione macro & market research di Generali Investments.

In poche parole, il concetto promuove un ruolo più forte della domanda interna nel guidare la crescita e, allo stesso tempo, non chiude la porta agli scambi internazionali ma intende attrarre investimenti e tecnologia dall'estero aprendo ulteriormente i mercati finanziari e l’accesso al mondo delle imprese.

Lo sviluppo della Cina è stato a lungo guidato dalle esportazioni e dagli investimenti, sfruttando il vantaggio comparativo in termini di manodopera a basso costo. Dopo la Grande Crisi Finanziaria, gli investimenti sono stati finanziati da un debito in aumento insostenibile. Inoltre, l'invecchiamento della società cinese, l'aumento del protezionismo, lo scontro tecnologico con gli Stati Uniti e la crisi del Covid-19 hanno reso necessario definire nuove basi per la crescita della Cina.

La “circolazione” all’interno del pase sarà ora al centro dello sviluppo, il che implica la riduzione del tasso di risparmio ancora elevato e l'accelerazione della crescita della produttività. A tal fine la Cina promuoverà ulteriormente il processo di urbanizzazione e rafforzerà la rete di sicurezza sociale.

La crescita della produttività richiede un'intensificazione del recupero tecnologico e un continuo trend di “apprendimento dall'estero”, attraendo investimenti esteri. Nell’insieme, il piano rappresenta il passo successivo nella realizzazione degli obiettivi di “Cina 2025”.