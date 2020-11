Abusivismo, ecco gli ultimi siti pirata oscurati in tutto il mondo

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc) e Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

First Rate Bonds (www.firstratebonds.co.uk);

General Investment Partners (www.generalinvestment-partners.com);

Property Fixed Income (www.propertyfixedincome.co.uk, www.property-fixed-income.com);

YLP & Co (www.ylproperty.co.uk);

Search Investments Now (www.searchinvestmentsnow.com);

Marketfornow / DaViko Business Ltd (www.market4now.com);

Staunch Capital / Staunch Capital Investment (https://staunchcapital.com);

thebondlab.com;

24Cash Lender / 24 Cash Lender (www.24cashlender.co.uk);

AU-F / AUF Limited (https://au-f.com);

Uk Bonds Index (uk-bondsindex.com);

Easy Money Loan (www.easymoneyloan.co.uk);

Remington Securities Llc (www.remingtonsecurities.com);

Clara Currency Analyst / Clara Forex Analyst (tel.: +44 (0)7311047758).

Segnalata dalla Finma:

Furmann & Partner Ag (https://www.facebook.com/pg/Insta-Lend-104430981060992/community).

Segnalate dalla Knf:

First Class Financial Group sp. z o.o.;

Company Cubic Services Ltd / Global Markets.

Segnalata dalla Cssf:

www.alpha-prevoyance.com clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Fma (New Zealand):

Howden Global Acquisition Group. La predetta società risulta collegata alla United Commonwealth Financial Protection Board anch'essa priva di autorizzazioni.

Segnalata dalla Sfc:

www.oasis-im.com clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Cbi:

Mutual Lending Mate Ireland (https://www.mutual-lending-mate.com).