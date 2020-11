Generali I. lancia il comparto Gis Global Equity

Generali Investments annuncia una nuova strategia d'investimento e denominazione per il comparto Gis Global Equity, dal 1 ottobre 2020 ridenominato Generali Investments Sicav (Gis) Sustainable World Equity per riflettere la maggiore integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance (Esg) nel processo di selezione degli investimenti.

Il nuovo approccio di investimento combinerà una analisi Esg con l'esperienza del team di gestione nell'identificare le società che, secondo il parere del gestore, sono riconosciuti leader nei rispettivi settori e mostrano solidi fondamentali, come redditività e sostenibile leva finanziaria.

Il portafoglio di investimento del comparto sarà incentrato sull'elevata diversificazione tra settori, paesi e valute, integrando analisi qualitative, fondamentali e tecniche quantitative per cercare di ottimizzare il profilo di rischio/rendimento, a partire dalle idee di investimento high conviction del team.

L'analisi Esg si realizza attraverso un processo in tre fasi, applicando il filtro etico del gruppo Generali e poi escludendo le società coinvolte in rilevanti controversie che potrebbero rappresentare un rischio di business o reputazionale. Il processo di screening Esg si conclude con l'approccio best-in-class di Generali Investments che, all'interno di ciascuna industria, identifica le aziende che meglio soddisfano i criteri Esg propri del settore.

Al termine dello screening Esg, il team di gestione del portafoglio interviene con un'analisi ibrida qualitativa e quantitativa, attraverso un processo di gestione completo e sofisticato. La combinazione delle opinioni del team di Generali I. in termini di aree geografiche, settori e temi di investimento con un consolidato quadro quantitativo permette di ottimizzare il profilo di rischio/rendimento del portafoglio, massimizzando l'esposizione ad azioni, geografie e settori con robuste prospettive e, allo stesso tempo, garantendo una superiore gestione del rischio.

“Gli investitori", commenta Carlo Trabattoni, ceo di Generali Ip, "sono sempre più consapevoli circa le tematiche ESG e questa tendenza è stata rafforzata dalla pandemia di Covid-19, che ha fatto emergere l'importanza di investire nella direzione di un'economia più sostenibile ed una società inclusiva".

"Il gruppo Generali", continua Trabattoni, "ricopre un significativo ruolo attivo a sostegno della transizione sostenibile e, come Generali Investments, continueremo a rafforzare le nostre soluzioni che integrano criteri Esg, per offrire ai nostri investitori performance sostenibili e una superiore resilienza, combinate con un impatto positivo e misurabile sulla società e sull'ambiente”.

GIS Sustainable World Equity è gestito da Generali Ip, società di gestione del risparmio, ed in particolare da Andrea Scotti, portfolio manager con sei anni di esperienza nel team multi-asset and quant strategies team, Salvatore Bruno, portfolio manager che ha gestito per oltre venti anni i prodotti multi-asset di Generali Investments e Luca Colussa, portfolio manager del team multi-asset and Quant Strategies.

La nuova strategia di investimento del comparto attraverso una rigorosa lente Esg è in linea con il forte impegno del Gruppo Generali verso gli investimenti sostenibili, a partire dall’emissione di un primo green bond nel 2019, alla promozione di una “Just Transition” per il contenimento del cambiamento climatico ed un impatto sociale positivo, dalla decisione di aderire alla Net-Zero Asset Owner Alliance, un gruppo di investitori istituzionali, nato su iniziativa delle Nazioni Unite, che si impegnano a ridurre a zero le emissioni nette di gas serra dei propri portafogli entro il 2050, sino alla partecipazione all’Investor Leadership Network (ILN), una piattaforma aperta per investitori focalizzata sulle sfide della sostenibilità.