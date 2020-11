Societe Generale quota 47 certificati su Piazza Affari

Societe Generale incrementa la propria gamma portando su Borsa Italiana 47 nuovi certificati corridor, stay up e stay down che consentono di investire sui principali metalli preziosi: oro e argento.

I certificati corridor di Societe Generale prevedono la possibilità di investire su uno specifico sottostante con l’aspettativa che, nell’arco di vita del prodotto, il valore di tale sottostante rimanga sempre all’interno di un ‘corridoio’ delimitato da una barriera superiore e una barriera inferiore predefinite.

Nel caso ciò avvenga, a scadenza il corridor riconoscerà un valore, anch’esso predefinito, pari a 10 euro; in caso contrario, se una delle barriere viene raggiunta o superata, anche infragiornalmente, durante la vita del prodotto, il certificato si estingue immediatamente e anticipatamente senza corrispondere alcun importo e l’investitore perde integralmente il capitale investito.

I certificati Stay up e stay down rimborsano a scadenza un importo fisso (10 euro) a condizione che, durante la vita del prodotto, il valore del sottostante rimanga sempre al di sopra o al di sottodi una barriera prefissata. Gli stay up e stay down, dunque, presentano un profilo di rimborso che prevede due possibili scenari:

se durante la vita del prodotto il valore del sottostante non raggiunge o supera la barriera, l’investitore riceve a scadenza 10 euro per ogni certificato detenuto; se, invece, la barriera viene raggiunta o superata, anche infragiornalmente, il certificato si estingue immediatamente e anticipatamente senza corrispondere alcun importo e l’investitore perde tutto il capitale investito. I certificati hanno liquidità infragiornaliera fornita da Societe Generale.