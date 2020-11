Come trovare la quadratura del cerchio tra un sistema distributivo che soffre ancora in parte del male antico delle pressioni commerciali alla vendita di prodotti e le necessità di un processo genuino di educazione finanziaria dei risparmiatori italiani? Ne parleremo con Giuliano Xausa, presidente dell'associazione dei consulenti finanziari Assonova, che è l'ospite di oggi di InvestireNow, la trasmissione condotta dal caporedattore di Investire Marco Muffato. La puntata è in diretta streaming alle 18.30 sul canale YouTube di Economy Group e sulla pagina Fb di Investiremag.it. La puntata si può vedere anche sull'app di InvestireTv, scaricabile nella versione per Android e IOS. Per vedere la puntata basta collegarsi alle 18.30, aprire l'app e premere start.