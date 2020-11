È stato un ottobre d'oro per Spektrum Markets. Il mercato eurpeo dei certificati ha registrato, infatti, un incremento del 51% con un totale di 55,9 milioni di prodotti scambiati. La porzione di scambi effettuati al di fuori degli orari tradizionali di negoziazione (ovvero dalle 17:30 alle 09:00) è stata del 38,9%.

Nel dettaglio, i volumi degli scambi in ottobre si sono così suddivisi: l’85,6% del totale è attribuibile ai certificati sugli indici (88,6% a settembre 2020), il 10% a quelli sulle valute (7% in settembre) e il rimanente 4,4% agli strumenti sulle materie prime, in linea a quanto rilevato in settembre.

Tra i sottostanti maggiormente scambiati, al primo posto l’indice OMX di Stoccolma con una percentuale del 24,3%, seguito dall’S&P 500 statunitense (22,8%) e del DAX tedesco (13,4%). Tutti i 21 sottostanti sono stati scambiati (dettaglio).

Spectrum Markets è il mercato pan-europeo dove gli investitori al dettaglio possono scambiare certificates attraverso i loro broker. Dal suo lancio, i prodotti sono disponibili nei seguenti paesi: Germania, Francia, Italia, Spagna, Svezia, Norvegia, Paesi Bassi, Irlanda e Belgio.