Altroconsumo: il 30% degli italiani non sa cosa sia un conto corrente

Il 30% degli italiani non sa cosa siano strumenti come il conto corrente, azioni, obbligazioni o Bitcoin e il 21% non ha né nozioni base né avanzate di educazione finanziaria. Sono dati riportati da Altroconsumo, che sottolinea l'importanza di una maggiore inclusione ed educazione sia finanziaria che digitale, visto che, sebbene sempre più persone utilizzino internet, molte non sono ben formate sia sugli strumenti online che su quelli finanziari. Nei mesi di lockdown della scorsa primavera in particolare si è riscontrato un aumento dei pagamenti digitali, del commercio online e dell'utilizzo di strumenti di home banking: il 51% dei clienti ha aumentato l'utilizzo dei canali digitali delle banche, e il 27% continuerà ad utilizzarli. Fra gli italiani risulta esserci una grande diffidenza verso il sistema finanziario e anche una gestione difficile o assente della propria liquidità, in forte aumento negli ultimi tempi (peso specifico dei depositi +7% dal 2007 al 2019), anche in conseguenza di una maggiore propensione al risparmio dettata dai recenti scenari (+19% dal 2019).

Altroconsumo ha dimostrato la necessità di una maggiore trasparenza e accessibilità ai servizi di banche e finanziarie, online e non, attraverso una “mistery shopping” dalla quale è emerso che sono ancora presenti limiti e mancanze. Durante le visite in filiale a fronte di una richiesta di prestito è stata ricevuta un'offerta nell'80% dei casi, nel restante 20% non è stato possibile perché necessari alcuni prerequisiti come essere clienti della banca e avere un conto corrente presso l'istituto da almeno sei mesi. Spesso si è riscontrata la vendita combinata di conti e polizze vita insieme ai prestiti. Fra le banche che hanno fatto un'offerta, il 96% richiede l'apertura di un conto, nel 53% la sottoscrizione di una polizza vita venduta dallo stesso istituto.