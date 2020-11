Le strategie nel private banking di Credem, quinto gruppo italiano nella fascia di mercato dedicata ai clienti Top, ma anche il ruolo di private banker e consulenti finanziari per la tutela del risparmio in piena pandemia. A parlarne a InvestireNow sarà Matteo Benetti, direttore generale di Banca Euromobiliare e responsabile della nuova business unit di Credem sul private banking. Benetti sarà intervistato dal caporedattore di Investire, Marco Muffato in diretta streaming alle 18.30 sul canale You Tube di Economy Group e sulla pagina Fb di Investiremag.it. La diretta si può vedere anche sull'app di InvestireTv, scaricabile nella versione per Android e IOS. Per vedere la puntata basta collegarsi alle 18.30, aprire l'app e premere start.