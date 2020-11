Patuelli: Npl, non costringere banche a triplo salto mortale

"Io sono per cercare di fare il possibile per prevenire i crediti deteriorati, non sono per la rassegnazione del risultato. Penso sia utile cercare di evitare di costringere le banche a fare un triplo salto mortale. Le banche già state rafforzate in passato e quelle che sono sopravvissute hanno fatto il triplo salto mortale, ora non se ne può chiedere un altro; per questo serve stabilizzare le norme che c'erano prima della pandemia e renderle un po' più flessibili". Lo ha affermato Antonio Patuelli, presidente dell'Abi, nel corso di una tavola rotonda alla 52esima Giornata del Credito.