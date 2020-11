Fineco, utile netto nei primi nove mesi a 246,3 mln (+23% a/a)

Il consiglio di amministrazione di FinecoBank ha approvato i risultati al 30 settembre 2020. L’utile netto nei primi nove mesi è pari a 246,3 mln (+23% a/a), il risultato di gestione è a quota 397,5 milioni (+30,8% a/a), i ricavi totali a 594,2 milioni (+21,5% a/a). La raccolta netta nel mese di ottobre è pari a 739 milioni, +91% a/a.

Alessandro Foti, amministratore delegato e direttore generale di FinecoBank, dichiara:

“I risultati dei nove mesi evidenziano l’ottima risposta di Fineco al contesto di grande incertezza e complessità che stiamo vivendo. Siamo molto soddisfatti di questi dati perché confermano la solidità della banca e ancora una volta la forza del modello di business molto diversificato e sostenibile. La digitalizzazione che contraddistingue Fineco dalla sua nascita agevola il raggiungimento di risultati in forte crescita in tutte le aree di business, confermando un grande interesse da parte di tanti clienti a interagire con i mercati e a investire attraverso la nostra piattaforma integrata. La raccolta di ottobre mantiene il trend di crescita molto robusta avviato dall’inizio dell’anno, con un apprezzamento particolare per i nuovi prodotti di investimento proposti da FAM nella seconda metà del mese e pienamente rispondenti alle esigenze della clientela in questa fase complessa. Confermiamo inoltre la crescita strutturale del brokerage, anche rispetto allo scorso anno, grazie alla rivisitazione dell’offerta e all’ampliamento della base di clienti attivi sulla piattaforma”.

I Total Financial Assets al 30 settembre 2020 si attestano a €85,0 miliardi, in crescita dell’8,2% rispetto a settembre 2019. Il saldo della raccolta gestita risulta pari a € 41,7 miliardi, in rialzo dell’8,9% a/a, il saldo della raccolta amministrata risulta pari a €16,8 miliardi (+11,0% a/a), il saldo della raccolta diretta risulta pari a €26,4 miliardi (+5,3% a/a) grazie alla continua crescita della base di nuovi clienti e dei depositi “transazionali”.

In particolare, i TFA riferibili alla clientela nel segmento Private Banking4 si attestano a €34,4 miliardi, in rialzo del 8,0% a/a.

Nei primi nove mesi del 2020 la raccolta è stata pari a €6,4 miliardi (+46,1% a/a), confermandosi solida, di grande qualità e ottenuta senza fare ricorso a politiche commerciali di breve periodo. L’asset mix si è mostrato positivamente orientato verso il risparmio gestito, pari a 2,6 miliardi (+35,6% a/a), evidenziando comunque un approccio più cauto da parte della clientela, che predilige prodotti più conservativi. La raccolta amministrata si è attestata a €2,8 miliardi confermando il maggiore interesse da parte della clientela verso i mercati finanziari attraverso la piattaforma di brokerage di Fineco, mentre la raccolta diretta è stata pari a €0,9 miliardi.

Da inizio anno la raccolta in “Guided products & services” ha raggiunto €2,6 miliardi (+16,3% a/a), confermando l’apprezzamento da parte della clientela.

L’incidenza dei Guided Products rispetto al totale AuM è salita al 73% rispetto al 70% di settembre 2019.

Al 30 settembre 2020 la rete dei consulenti finanziari è composta da 2.577 unità distribuita sul territorio con 403 negozi finanziari (Fineco Center). La raccolta nei primi nove mesi dell’anno tramite la rete di consulenti finanziari è stata pari a €5,5 miliardi.

Si segnala che al 30 settembre 2020 Fineco Asset Management gestisce masse per € 14,8 miliardi: € 9,5 miliardi nella componente retail (+28,4% a/a) e € 5,4 miliardi in quella istituzionale (+2,4% a/a).

Nei primi nove mesi del 2020 sono stati acquisiti circa 66.500 nuovi clienti. Il numero dei clienti totali al 30 settembre 2020 è 1.362.262.