Al via l’Italian equity roadshow Nord America di Borsa Italiana

Sono iniziate ieri due settimane di incontri virtuali tra le società large cap di Borsa Italiana e gli investitori istituzionali in Nord America: l'Italian equity roadshow Nord America.

Dal 9 al 20 novembre 2020, 25 società quotate con capitalizzazione di mercato superiore al miliardo di euro e incluse negli indici Ftse Mib e Ftse Italia Mid Cap, presenteranno gli ultimi risultati trimestrali e le strategie future in incontri one-to-one o in piccoli gruppi virtuali riservati a investitori istituzionali in Nord America.

Patrizia Celia, head of large caps, investment vehicles & market intelligence di Borsa Italiana, ha commentato:

“Borsa Italiana continua a ricoprire un ruolo fondamentale, soprattutto in un momento complesso come quello attuale. Con il suo programma di equity roadshow dedicato alle società quotate di maggiore dimensione, ha continuato a supportate il dialogo con gli investitori di tutto il mondo, dall’Australia, all’Asia, all’Europa, al Middle East, al Nord e Sud America, adattandolo in modo attento e repentino alle circostanze, assicurando continuo supporto in un contesto di incertezza. La tappa in Nord America, in particolare, è un appuntamento chiave di incontro tra le quotate e gli investitori americani, che stabilmente rappresentano i primi investitori istituzionali del nostro listino.”

Le società partecipanti hanno una capitalizzazione complessiva pari a 114 miliardi di euro e rappresentano i principali settori dell’economia italiana: Consumer Goods & Services, Infrastrutture, Beni e Servizi Industriali, Healthcare e Finanza.

Le aziende che Borsa Italiana accompagna virtualmente in Nord America sono: A2A, Amplifon, Anima Holding, Azimut Holding, Banca Generali, Banca Mediolanum, Brembo, Campari, Credito Emiliano, De' Longhi, Enav, Fincantieri, Finecobank, Interpump Group, Intesa Sanpaolo, Italmobiliare, Leonardo, Mediobanca, Rai Way, Reply, Sesa, Tamburi investment partners, Technogym, Unipol e Unipolsai.

Sono 60 gli investitori locali, in rappresentanza di 40 case di investimento, che prenderanno parte ai 100 incontri organizzati con le società.

Gli investitori americani si confermano stabilmente al primo posto tra gli investitori internazionali con circa il 44% dell’ammontare detenuto dagli investitori istituzionali nei titoli del Ftse Mib.

L’Italian Equity Roadshow Nord America conclude il programma di roadshow annuali con i quali Borsa Italiana nel 2020 ha contribuito in maniera significativa al mantenimento del dialogo tra le migliori aziende italiane e gli investitori internazionali, nonostante la difficile congiuntura di mercato e le complessità create dalla pandemia.

La gestione delle relazioni con gli investitori globali ha visto Borsa Italiana impegnata in incontri con la comunità finanziaria durante tutto l’intero anno, con l’edizione fisica dell’Italian Equity Roadshow Londra a gennaio, e proseguendo da febbraio in poi in modalità virtuale, con una serie di iniziative tra cui l’Italian Equity Roadshow Asia & Australia a maggio, l’Italian Sustainability Week a giugno, l’Italian Equity Week a settembre e l’Italian Equity Roadshow North America a novembre.

Complessivamente 89 società quotate large caps, rappresentanti circa l’80% della capitalizzazione dei mercati azionari italiani e 4 società non quotate di grande dimensione hanno beneficiato delle iniziative incontrando 750 primari investitori domestici e internazionali in quasi 3.000 incontri.

L’Italian Equity Roadshow Nord America è organizzato in collaborazione con Intermonte SIM e Intesa Sanpaolo IMI Securities Corporation.