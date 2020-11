Duccio Marconi, direttore centrale consulenti finanziari di CheBanca!, la rete dei financial adivosr del gruppo Mediobanca, è l’ospite di oggi della puntata di InvestireNow condotta dal caporedattore di Investire Marco Muffato. Marconi farà il punto sul momento di CheBanca!, sulla organizzazione della rete nella seconda fase della pandemia e annuncerà importanti novità per i consulenti finanziari in forza alla banca. La trasmissione è prevista in diretta streaming alle 18.30 sul canale You Tube di Economy Group e sulla pagina Fb di Investiremag.it. La direttasi può vedere anche sull'app di InvestireTv, scaricabile nella versione per Android e IOS. Per vedere la puntata basta collegarsi alle 18.30, aprire l'app e premere start.