Oddo Bhf Am lancia il suo primo fondo azionario tematico verde

Lo scorso 26 ottobre Oddo Bhf Am ha lanciato il suo primo fondo azionario tematico investito in aziende mondiali coinvolte nella transizione ecologica. Oddo Bhf Green Planet si rivolge ad investitori istituzionali e privati, la selezione dei sottostanti è orientata ai titoli a forte crescita e in grado di creare valore all’interno di quattro sotto-temi: rinnovabili, efficenza energetica, mobilità sostenibile e tutela delle risorse naturali.

“Il mondo ha bisogno di investire dai 1500 ai 2000 miliardi di dollari l’anno se si vuole riuscire a limitare il riscaldamento del pianeta sotto i 2 gradi centigradi", spiega Nicolas Jacob (in foto), co-gestore del fondo. "Oddo Bhf Green Planet deve fare la propria parte, offrendo all’investitore un’esposizione diretta al tema della transizione ecologica con investimenti in aziende dotate di vantaggi competitivi importanti e di un potenziale di crescita allettante secondo la nostra analisi".

La gestione del comparto è condivisa da Jacob con Baptiste Lemaire. Il team è composto da5 persone, tra cui gestori-analisti e specialisti di algoritmi. Il fondo è composto da circa 40 titoli individuati da algoritmi, filtrati poi da un modello quantitativo multifattore proprietario e infine analizzati dal team di gestione.

L’analisi è sia finanziaria che extra-finanziaria ed basata su algoritmi d’intelligenza artificiale, settore che vede la società attrice della prima ora. Il fondo offre agli investitori un’esposizione completa al tema della transizione ecologica, selezionando società di ogni dimensione, ogni settore e su scala mondiale. I settori su cui punta sono: tecnologia (28%), beni strumentali (28%) e servizi alle collettività (19%). Al 31/10/2020 il fondo era esposto per il 58% al Nord America, il 15% all’Europa e il 27% all’Asia. In termini settoriali, il fondo investe in particolare in titoli.

"Siamo convinti che il mondo dell’investimento debba contribuire attivamente alla transizione ecologica che, oltre ad essere un imperativo, porta con sé formidabili opportunità d’investimento", aggiunge Nicolas Chaput, direttore generale di Oddo Bhf Am. "Oddo Bhf Green Planet consente di diventare un attore impegnato di questa rivoluzione positiva".