Ambrosetti Am Sim e Nummus.Info, accordo sull'analisi Esg

Ambrosetti Am Sim e Nummus.Info, riconosciuto centro di ricerca per la finanza etica e sostenibile, comunicano di aver finalizzato un accordo per una partnership per la ricerca e analisi finanziaria sistematica in ambito Esg (Environmental, Social, Governance).



In un momento in cui si sta ancora formando una coscienza globale sulla sostenibilità nel campo degli investimenti finanziari, occorre disporre di rating robusti e indipendenti nonché di una forte specializzazione, attività per la quale Nummus.Info, società di matrice italiana con sede a Trento, si è contraddistinta fin dalla sua nascita.



Nell’ambito di questo accordo, la necessità di una gestione attiva dei posizionamenti Esg compliant è affidata all’expertise di Ambrosetti Am Sim che metterà a disposizione il proprio know how al fine di processare opportunamente le componenti di asset allocation, asset selection e market timing attraverso l’utilizzo del modello proprietario Ebpa (Evidence Based Performance Analysis) per realizzare strategie sistematiche attive con profili di rischio/rendimento atteso personalizzati.

Questa sinergia tra le due boutique indipendenti permetterà di portare sul mercato soluzioni innovative in grado di offrire risultati più robusti e continuativi, oltre a contribuire ad un mondo più sostenibile. Best performance for a better world.