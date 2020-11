Raffica di nomine in Pictet Wealth Management Italy

Alessandra Losito è stata nominata nuova head of Pictet Wealth Management Italy a partire dal 1 gennaio 2021. Risponderà a Sven Holstenson, head of Europe onshore of Pictet WM e sarà affiancata da Paolo Ramondetti come deputy head of Pictet WM Italy.

Alessandra succede a Luca Toniutti che assumerà il nuovo ruolo di chairman di Pictet WM Italy. Toniutti ha guidato con ottimi risultati l'attività di wealth management di Pictet in Italia negli ultimi quindici anni, durante i quali il numero dei dipendenti è quadruplicato e i patrimoni gestiti sono aumentati di otto volte.

La Losito ha maturato più di 20 anni di esperienza nel settore finanziario e del private banking. La sua carriera è iniziata in PricewaterhouseCoopers per poi approdare in Borsa Italiana. Nel 2000 si è spostata per i cinque anni successivi in Cit Private Banking. È entrata in Pictet Wealth Management nel 2005, diventando responsabile dell’ufficio di Roma nel 2017 e dell’ufficio di Milano nel 2019.

Ramondetti, in Pictet da 20 anni, ha una consolidata esperienza nel settore bancario e del private banking. Ha svolto o diverse funzioni in Pictet in Italia, in Lussemburgo e a Ginevra dimostrando grande competenza e professionalità.