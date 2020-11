Banca Intermobiliare trasloca a Casa Girola

Banca Intermobiliare ha trasferito la propria sede a Casa Girola, sempre a Milano in via Broletto n. 5. Casa Girola è un edificio sorto alla fine del 1800, come sede dell’omonima impresa di costruzioni, ed è stato oggetto tra il 1910 e 1932 di due interventi di restauro a firma del celebre architetto Piero Portaluppi. L’ultimo restauro, in uno stile intermedio tra art déco e stile Novecento, ha conferito sia alla facciata che agli ambienti interni un aspetto più monumentale e di prestigio. “Il trasferimento nella nuova sede rappresenta un ulteriore passo nel processo di rafforzamento, trasformazione e rilancio del gruppo Banca Intermobiliare – commenta Claudio Moro, ad della banca –. La prestigiosa nuova sede di Milano e quella di Torino nel Palazzo Vallesa di Martiniana, inaugurata lo scorso luglio, rappresentano uno dei simboli del nostro progetto di forte rinnovamento. Intendiamo in questo modo dare anche un senso di discontinuità con il passato, valorizzando comunque le radici, la storia, le competenze e le qualità distintive che hanno reso Banca Intermobiliare un punto di riferimento del mercato”.