Credem sottoscrive la guida per i diritti umani del Wbcsd

Credem diventa il primo gruppo bancario a sottoscrivere la guida per i diritti umani del World Business Council for Sustainable Development (Wbcsd), un'organizzazione globale guidata dai CEO di oltre 200 aziende che condividono obiettivi comuni di sostenibilità.

L'istituto di credito ha condiviso i principi della guida sul rispetto dei diritti umani, in coerenza con i principi dell’Onu su imprese e diritti umani, con la carta internazionale dei diritti dell’uomo e con la dichiarazione dell’organizzazione internazionale del lavoro.

La guida evidenzia la necessità di garantire modelli di business orientati alla creazione di valore nel rispetto di principi etici e risponde al crescente interesse da parte degli stakeholder e degli investitori, che riservano attenzione crescente alla performance sociale, ambientale e di governance delle imprese.

Il Wbcsd è un'organizzazione guidata dai ceo di 200 aziende internazionali; il suo consiglio è collegato a 60 cda aziendali e organizzazioni. Per il gruppo Credem ha sottoscritto la guida il presidente, Lucio Igino Zanon di Valgiurata. “Il rispetto dei diritti umani è fondante della nostra cultura aziendale e riteniamo che non esista sviluppo sostenibile che prescinda da un impegno in tal senso", commenta Zanon di Valgiurata.

"Recentemente abbiamo concretizzato, al nostro interno, questo orientamento con un insieme di comportamenti e regole finalizzati ad evitare qualsiasi situazione che determini discriminazioni delle persone basata su sesso, razza, lingua, condizioni personali e sociali, credo politico e religioso con l'obiettivo di condividere questi principi con azioni coerenti nella quotidianità della relazione con tutti i portatori di interessi del gruppo", conclude il presidente.