Anthilia Capital Partners finanzia in direct lending Augeo 3

Anthilia BIT III e Anthilia BIT IV Co-Investment Fund – i fondi di private debt che proseguono l’esperienza di successo iniziata nel 2013 con Anthilia Bond Impresa Territorio (Anthilia BIT) e nel 2016 con Anthilia BIT Parallel Fund – hanno erogato un finanziamento in direct lending di complessivi €3 milioni a favore di Augeo 3 S.p.A., società costituita da Augens Capital in partnership con Bank of Montréal.

Il finanziamento, di durata 4 anni e rimborso bullet, è finalizzato all’incremento dell’investimento di Augeo 3 SpA in HOFI S.p.A., holding company del più grande gruppo di onoranze funebri italiano, che ha l’obiettivo di consolidare un settore al momento estremamente frammentato.

L’assistenza legale è stata curata da LMS Studio Legale.

Marco Mantica, presidente di Augens Capital, ha commentato: “Siamo molto lieti di aver perfezionato questo finanziamento in Augeo 3 con i fondi di private debt gestiti da Anthilia SGR. L’operazione consente al nostro veicolo Augeo 3 di aumentare la propria quota di partecipazione in HOFI S.p.A., il veicolo che sta realizzando un ambizioso programma di consolidamento delle onoranze funerarie in Italia, anche in vista di nuove operazioni di acquisizioni strategiche in fase di chiusura. Ringraziamo Anthilia per averci supportato con grande professionalità e flessibilità nella messa a punto di questa operazione”.

Giovanni Landi, amministratore delegato di Anthilia Capital Partners ha commentato: “Essere al fianco di aziende italiane di eccellenza per il panorama imprenditoriale nazionale supportandole nei loro progetti di crescita e sviluppo è sempre stato tra i pilastri della nostra strategia. Siamo lieti di poter condividere questa nostra vocazione con una realtà del private equity come Augens Capital attraverso l’erogazione di questo finanziamento, contribuendo al contempo al processo di consolidamento di un settore strutturalmente caratterizzato da un’elevata frammentazione di mercato”.