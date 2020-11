Ram active investments lancia il Ram Diversified Alpha Fund

Ram Active Investments Sa ("Ram Ai"), asset manager sistematico con sede a Ginevra, lancia Ram Diversified Alpha Fund, fondo che mira ad estrarre valore in contesti di forte volatilità attraverso una asset allocation globale ampiamente diversificata; l’obiettivo è quello di generare rendimenti asimmetrici con una bassa correlazione con i mercati globali.

"L'innovazione tecnologica è una componente chiave del processo di costruzione del portafoglio", spiega Maxime Botti, founding partner & senior fund manager di Ram Ai, alla guida del team macro-sistematico composto da Philippe Huber e Tony Guida, fund manager e ricercatori. "Abbiamo utilizzato una metodologia analoga a quella implementata nella nostra strategia alternative investment in formato Cayman, che ha l'obiettivo di ottenere rendimenti decorrelati rispetto alle principali asset class nel medio termine".

Il fondo svolge il ruolo di vero e proprio diversificatore all’interno di una asset allocation globale cercando di offrire rendimenti assoluti, non solo in condizioni normali di mercato, ma soprattutto durante i periodi di shock.

Le capacità di calcolo di Ram Ai, in costante crescita, consentono di analizzare su base continuativa una grande quantità di dati, identificando le strategie più profittevoli in un arco temporale che spazia dal breve al lungo termine.

“Il più importante elemento innovativo del fondo, che ci permette di risolvere problemi multi-dimensionali, è legato all’utilizzo dell’algoritmo genetico, tecnica che replica le teorie evolutive mutuate dalle scienze naturali; in questo modo selezioniamo le strategie che meglio si adattano al contesto" aggiunge Philippe Huber.

"Il nostro modello si evolve continuamente in modo adattivo, così come fanno i mercati " aggiunge Tony Guida. Il Fondo beneficia di un solido processo di creazione e selezione di alfa, che vengono rivalutati più volte all'anno per tenere conto dell'evoluzione delle condizioni di mercato.

Il Fondo Ucits è disponibile per gli investitori (istituzionali e retail) in Francia, Finlandia, Germania, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera e Regno Unito a partire dal 10 novembre 2020.