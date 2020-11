S&P Global Ratings: il mercato del debito sostenibile potrebbe superare i 500 mld di dollari

Gli shock economici generati dalla pandemia hanno ampliato le disuguaglianze esistenti in tutto il mondo, portando a una maggiore richiesta di giustizia sociale nell'affrontare questa minaccia per la salute. È quanto afferma l’ultimo report di S&P Global Ratings sul tema Esg. Le persone più povere, le minoranze e le donne soffrono in modo sproporzionato a causa dei crescenti divari in termini di salute, abitazioni, reddito e istruzione nell'ambito delle misure di contenimento del COVID-19 e questo potrebbero metterli in una condizione di svantaggio per gli anni a venire. Al fine di finanziare programmi per affrontare il problema, governi, enti sovranazionali e società, tra le altre cose, hanno accelerato l'emissione di strumenti, compresi i social bond, le cui emissioni sono aumentate di quasi quattro volte quest'anno, arrivando a 71,9 miliardi di dollari rispetto ai livelli del 2019. Il mercato del debito sostenibile, anche a causa del rapido aumento delle emissioni di social bond, potrebbe superare i 500 miliardi di dollari quest'anno.