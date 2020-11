Damiani (Efpa Italia) ospite di InvestireNow

Formazione e certificazione professionale sono i temi al centro della puntata di oggi di InvestireNow condotta dal caporedattore di Investire Marco Muffato. L’ospite è Debora Damiani, coordinatrice del comitato scientifico di Efpa Italia e docente di neuro-marketing all’Università di Teramo oltre che consulente finanziario in attività per una delle principali reti di cf (FinecoBank). La trasmissione è prevista in diretta streaming alle 18.30 sul canale You Tube di Economy Group e sulla pagina Fb di Investiremag.it. La diretta si può vedere anche sull'app di InvestireTv, scaricabile nella versione per Android e IOS. Per vedere la puntata basta collegarsi alle 18.30, aprire l'app e premere start.