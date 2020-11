Lombard Odier lancia un fondo che investe sulle risorse naturali

Lombard Odier lancia la strategia Natural Capital che, per la prima volta, permette di investire in aziende pubbliche che fanno leva sul potere rigenerativo della natura: il capitale naturale. Siamo convinti che queste aziende produrranno una forte crescita e diventeranno le vincitrici del futuro.

La strategia Natural Capital è un fondo azionario globale unico nel suo genere, direttamente ispirato da sua altezza reale il principe di Galles e sviluppato in collaborazione con la Circular bioeconomy alliance, istituita nell’ambito della Sustainable Markets Initiative promossa dal principe stesso. La Circular Bioeconomy Alliance, di cui Lombard Odier è membro fondatore, mira a trainare il cambiamento verso un’economia dall’impatto positivo sul clima e sulla natura, proponendo agli investitori soluzioni di investimento sostenibili.

La natura è l’asset più produttivo della nostra economia. Ci affidiamo alla natura in molteplici settori, sia direttamente che indirettamente, come la sanità, l’agricoltura, l’industria, il turismo e il settore immobiliare. Con otto miliardi di persone sul pianeta, il nostro modello economico lineare “take-make-waste” sta ora rischiando di esaurire quest’asset, nonostante presenti una natura rigenerativa. Questo rappresenta un rischio per l’attività economica globale.

In questo momento, però, un insieme di forze potenti sta spingendo affinché questo modello lineare obsoleto si evolva in una nuova economia circolare, che utilizza la forza della natura, preservandola al tempo stesso. Questo vuol dire fare maggiore affidamento sui biomateriali e puntare su una maggiore diffusione dei materiali naturali, utilizzare i rifiuti come risorsa per la bioenergia e impiegarli in una varietà di pratiche rigenerative implementate in agricoltura, silvicoltura e pesca.

Preservare la natura significa dirigersi verso un modello di produzione e di consumo ancora più circolare, oltre che eliminare gli sprechi nelle nostre attività industriali. Si tratta di creare una forma di industria molto più snella, o, in altre parole, di un uso più efficiente delle risorse, di un cambiamento nel nostro modello di consumo e dell’introduzione di strategie a zero sprechi.

Questa profonda metamorfosi del nostro quadro economico lineare in un nuovo modello circolare è innanzitutto trainata dalla creazione di valore e da una migliore economia. La strategia Natural Capital, insieme alla nostra strategia di transizione climatica lanciata a inizio anno, mira a sostenere il passaggio a un modello economico che definiamo Clic, una economia circolare, snella, inclusiva e pulita (Circular, Lean, Inclusive e Clean).

Il portafoglio high-conviction di 40-50 aziende si concentra esplicitamente sulla fucina dell’innovazione nelle aziende quotate in borsa, di piccole e medie dimensioni, in Nord America, Europa e Asia. La strategia è incentrata sull’identificazione di aziende già profittevoli e ben posizionate per sfruttare queste quattro inarrestabili opportunità di crescita: bioeconomia circolare, efficienza delle risorse, consumo orientato al risultato e strategia zero sprechi.

Lombard Odier Im gestisce la strategia “Natural Capital” e offrirà agli investitori un report di sostenibilità, atto a mostrare l’impatto positivo sulla natura che gli investimenti in queste società apportano alla società e al pianeta, e a segnalare i progressi della stewardship in tutto il portafoglio.

“Dobbiamo accelerare i nostri sforzi e porre le basi per un futuro sostenibile radicato in un nuovo modello economico - in altre parole, una bioeconomia circolare che metta la natura e il ripristino del capitale naturale al centro dell’intero processo", commenta il principe di Galles.

"Costruire un futuro sostenibile è, infatti, il principale driver di crescita del nostro tempo. Se vogliamo guidare la crescita economica globale, è indispensabile valorizzare e investire nel nostro capitale naturale. Per questo motivo sono enormemente fiero di vedere che, nell’ambito della mia Sustainable Markets Initiative, i membri della Circular Bioeconomy Alliance stanno lavorando fianco a fianco per sostenere la strategia del capitale naturale sviluppata da Lombard Odier”.

“L’industria degli investimenti, che rappresenta 120 trilioni di dollari di capitale, avrà sempre la ricerca dei rendimenti come obiettivo primario. Oggi alcune delle opportunità di rendimento più convincenti risiedono nella transizione verso un modello economico più sostenibile, mettendo la transizione climatica e la natura la centro", dice Hubert Keller (in foto), managing partner di Lombard Odier e ceo di Lombard Odier Im.

“Ecco perché stiamo lanciando la prima strategia Natural Capital, ispirata dal principe di Galles e in collaborazione con la Circular Bioeconomy Alliance. Investendo in aziende che allineano i loro modelli di business al concetto di Valorizzazione o Conservazione della Natura, la nostra strategia Natural Capital ha individuato un’opportunità di investimento inesplorata - un’opportunità che riteniamo possa offrire forti ritorni agli investitori e contribuire ad accelerare la transizione verso un’economia più sostenibile”, conclude Keller.