Damiani (Efpa Italia) a InvestireNow: “In arrivo certificazione Esg e una campagna di comunicazione”

Un nuovo format in arrivo per consulenti finanziari e bancari che hanno interesse a sviluppare le proprie competenze. Efpa Italia si appresta ad ampliare la propria offerta per i professionisti degli investimenti con una nuova certificazione Esg. L’annuncio è stato dato da Debora Damiani, coordinatrice del comitato scientifico di Efpa Italia (oltre che docente di neuro-marketing all’Università di Teramo oltre che consulente finanziario in attività per una delle principali reti di cf FinecoBank) nel corso della puntata di InvestireNow condotta dal caporedattore di Investire Marco Muffato. La certificazione Esg sarà presentata ufficialmente dal presidente di Efpa Europe Emanuele Carluccio e dal presidente di Efpa Italia Marco Deroma in un seminario online il prossimo 19 novembre. La Damiani ha inoltre annunciato il lancio una campagna di comunicazione per valorizzare il sistema delle certificazioni offerte da Efpa Italia.



Qui sotto la puntata di ieri di InvestireNow.