Abusivismo, ecco gli ultimi siti pirata oscurati in tutto il mondo

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Austria (Financial Market Authority - Fma), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma - New Zealand) e Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - Cmvm), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

Mortgage Audits (www.mortgageaudit.co.uk);

Charleston Corporate Partners (www.charlestoncorporatepartners.com);

Lane Capital Group (www.lanecapitalgrp.com);

UkPropertyInvestorhub.com (www.ukpropertyinvestorhub.com);

UK Bond Advisory (www.ukbondadvisory.com; uk-bondadvisory.com);

Uk Income Isas (www.incomeisas.co.uk);

Topwealthinvestments.com (www.topwealthinvestments.com);

Bigstonemax (www.bigstonemax.com);

Ukbondcompany.com (http://Ukbondcompany.com);

RMItrade (www.rmitrade.com);

Coolbaugh Securities (www.coolbaughsecurities.com);

Best Overseas Property Investments (www.bestoverseaspropertyinvestments.com);

Sovereign Resources (www.sovereign-resources.com);

Morgan-Kingston International Consultancy LLC (www.morgan-kingstonintlconsultancyllc.com);

Best Bond Finder (www.bestbondfinder.com);

Search Investment Guides (www.searchinvestmentguides.com);

Topukpropertybonds.co.uk (www.topukpropertybonds.co.uk);

Top Wealth Bonds (Topwealthbonds.com);

Get.betterbondrate.co.uk (www. get.betterbondrate.co.uk);

Broker Unity / Brokerunity / Kode Tech Solutions LTD (https://brokerunity.com);

Aussie Trust (https://aussietrust.com);

UK Bonds Trust (www.ukbondstrust.com, www.uk-bondstrust.com);

The Bond Finder (www.thebondfinder.com);

KM Asset Holdings (email: [email protected]);

Bitrend (https://www.bitrend.io);

Compare investment options (www.compareinvestmentoptions.com);

IFSL Group (https://www.ifslgroup.com);

Investec Plc / Investec Asset Management (email:[email protected], [email protected], [email protected]), clone di società autorizzata;

Redmaine Cooper Price (www.redmainecooperprice.co.uk), clone di società autorizzata;

BDS London (https://www.bds-london.co.uk), clone di società autorizzata;

Standard Life Aberdeen (www.standardlife-uk.com), clone di società autorizzata;

RBC Capital Markets / RBC Investor & Treasury Services / RBC Financial Group (www.standardlife-uk.com) clone di società autorizzata;

Catalysts Partners Africa Limited (https://catalysts-africa.com), clone di società autorizzata;

Integral Fund / Integral Asset Management Ltd (www.integralassetmanagement.co.uk; www.integralfund.co.uk; https://integralfund.co.uk/ru), clone di società autorizzata,

Live Forex Times (www.livefxtm.com), clone di società autorizzata;

Atlas Global Recovery Solutions (https://atlasglobalrecoverysolutions.com).

Segnalate dalla Cnmv:

Eurizon Capital Spain (https://eurizoncapitalspain.com), clone di società autorizzata;

The Far Limited (www.thefarlimited.com);

Laino Group Limited / Exchange Cloud, Srl (www.bdvmarkets.com);

Kripto (https://kripto.mx);

Bitrane (https://bitrane.com);

Xifralifestyle (www.xifralifestyle.com; https://myxifralifestyle.com);

Rehoboth Ltd (https://es.ubanker.com);

Trade Time / Capital Process Ltd (www.tradetime.com);

Tontine Investment (https://tontineinvestment.org);

Global Wealth Investment Limited (https://globalwealthinvestment.com);

Crypto Limited (https://cryptolimited.net);

Red Fin Stocks / Plan Bit Global Ltd / Plan Bit Tech Ltd (https://redfinstocks.com/es);

Sky Capital (https://skycapital.cc/es);

Lone Robot Ltd (https://lonerobot.ltd);

Puma Broker / Taboo Capital Llc (https://pumabroker.com/?lang=es);

Premier Fxt / Lemarilo Trade (https://premierfxt.com);

Fxt Premier / Lemarilo Trade (https://fxtpremier.com);

Premier Fx Trade (https://premierfxtrade.com);

My Central Investments Llc (https://mycentralinvestments.com, https://centralinvestments.us);

Fx Live Limited (https://362liveoption.com);

Wave Makers Ltd (www.iqcent.com/es);

Paying Invest Llc (www.payinginvest.com);

Fx Plus (https://fxplus.co);

Forex Liberty (https://forexliberty.com.mx);

Fx24options Ltd (https://fx24options.org);

Cruxinv (https://cruxinv.com/es), clone di società autorizzata;

Crux24 (https://crux24.com/es), clone di società autorizzata;

Mitz Holdings Ltd / Widdershins Group Ltd (https://finlay.io/es);

Enevis Limited (Https://Enevislimited.com);

Empirex Capital (https://empirexcapital.com);

B2trades (https://b2trades.com);

Astrica Ltd (https://elite-market.com, www.market4fx.com);

Wineshtock Trading Ltd (https://finschool.co);

Beforex Capital / The Capital Holdings Funds (https://beforexcapital.com);

Alpari International / Exinity Limited (www.alpari.org/es);

Elite Fx Ltd (https://elitefxltd.club);

https://www.octagontrade.com/es;

Cryptoarb (https://cryptoarb.io/es);

Golden Dawn (It) (Https://Www.Ctxholdings.Com);

https://alphainvestmentspty.ltd.

Segnalata dalla Finma:

iCapital Consultants / I Capital Limited (https://icap-consultants.com).

Segnalate dalla Cssf:

Presidio Investments Limited (www.presidioinvestmentsltd.com);

Deutsche Investment Loans - Deutsche Financial Investment, clone di intermediario bancario autorizzato;

Tan Allen Piguet Asset Management (www.tapam.com);

CoinglobeFX Ltd (CoinglobeFX Ltd).

Segnalate dalla Sfc:

https://everbright-sun-hung-kai-ebshk-direct.business.site, clone di società autorizzata

https://haitongcaifu8.com

Segnalate dalla Fma (Austria):

Triton Partnership Ltd (https://lcoinmarket.com);

Stanton Wade (https://stantonwade.com);

XTRGate or South Bay Holdings Ltd (www.xtrgate.com);

Prime Funder (www.primefunder.co);

MonaCoins.co (www.monacoins.co);

Kolusha OU / FMR International OU ("Barons VC") (www.baronsvc.com);

Prime-InvestFX / Prime-InvestFX Ltd (www.primeinvest-fx24.com).

Segnalate dalla Fsma:

Sotafin (www.sotafin.online and www.sotafin.be);

Milecljk Bank (www.milecljk.com);

Krediet S.A. (www.kredietsa.be);

FNP Diensten (www.fnp-diensten.com);

Eeden Lening (www.eeden-lening.com);

Easy Loans / Allinone Loans (www.allinone-loans.com);

Dringende Lening (email: [email protected], [email protected]).

Segnalata dalla Fma (New Zealand):

Carrera Corporation Ltd (www.carreracorporationltd.com).

Segnalata dalla Cmvm:

AnyTrades(https://any-trades.com, https://anytrades.com).