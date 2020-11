iShares: a ottobre gli Etp perdono 7,6 miliardi di dollari

A ottobre i flussi globali verso i prodotti negoziati in borsa, Etp ,sono scesi a 47,4 miliardi di dollari, rispetto ai 55 di settembre, nonostante una ripresa dei flussi nel reddito fisso arrivati a 23,3 miliardi. Secondo l'analisi mensile di iShares, (gruppo BlackRock) i capitali nell'asset class azionaria registrano un calo complessivo che porta l'asticella a 22,4 miliardi sul mese. In calo i prodotti sulle materie prime che, a ottobre, hanno registrato i loro afflussi mensili più bassi da inizio anno nonostante i 1,5 miliardi di acquisti di oro e argento.

Nervosismo pre-elettorale



Abbiamo assistito a un calo complessivo dei flussi verso le esposizioni azionarie statunitensi nel periodo precedente le elezioni. Gli afflussi di Etp azionari Usa sono scesi al livello più basso da luglio - in modo simile alla tendenza retgistrata nelle delle elezioni del 2016 - con poco più di 4,4 miliardi di afflussi a ottobre 2020 rispetto a quasi 17 di settembre. Il sentiment degli investitori internazionali sembra essere stato un grande motore di questo autunno. Gli afflussi di Etp azionari statunitensi quotati Emea sono scesi a solo il 15% rispetto agli afflussi di settembre.

Allo stesso tempo, è proseguito il recente trend di selettività nei flussi azionari statunitensi, con i ciclici che rimangono favorevoli. Settori come i materiali e l'industria sono positivi, mentre la sanità ha continuato a registrare deflussi nonostante alcuni afflussi a livello di settore globale. La tecnologia rimane popolare con 1,3 miliardi aggiunti a ottobre.

Gli afflussi complessivi di azioni globali a ottobre sono stati in gran parte guidati da una ripresa dei mercati emergenti (ME) e da acquisti nei mercati sviluppati, che hanno contribuito a compensare il calo degli acquisti di azioni statunitensi e i flussi di azioni europee sono diventati negativi per la prima volta da giugno 1,8 miliardi).

Occhi sulla Cina



Gli Etp sul debito dei mercati emergenti hanno costantemente raccolto afflussi a partire da marzo, con 12,6 miliardi che vanno a coprire il buco da 8,3 miliardi persi otto mesi fa. 3,6 miliardi di capitali sono stati raccolti dai prodotti in valuta forte, e anche l'obbligazionario cinese resta molto richiesto. 0,9 miliardi di dollari, in gran parte concentrati negli Etp quotati nell'area Emea, segnano il secondo mese di afflussi più elevato da inizio anno (dopo il record di 1,1 miliardi di agosto).

Gli investitori hanno continuato anche ad allocare capitali in azioni cinesi che registrano 1,5 miliardi di crescita a ottobre, spinti dall'acquisto di prodotti quotati negli Stati Uniti e nell'area Emea. L'azionario su prodotti quotati Apac rappresenta il 27% degli afflussi mensili, corentemente con la tendenza di fine 2019 che ha visto i capitali esteri superare gli afflussi domestici.

Gli afflussi nelle azioni dei mercati emergenti hanno continuato a essere abbastanza ben distribuiti tra esposizioni di singoli paesi e ampie esposizioni dei mercati emergenti. Questo segna un cambio di passo rispetto agli afflussi che abbiamo visto dopo la volatilità Covid all'inizio di quest'anno; gli afflussi di marzo e luglio sono stati quasi interamente indirizzati agli Etp di singoli paesi.



3. Un tasso costante



I flussi dei tassi sono rimasti notevolmente costanti in ottobre, eguagliando i 4,4 miliardi di settembre, sulla scia dei flussi poco brillanti durante l'estate. Gli afflussi in titoli sovrani statunitensi hanno continuato a dominare, sebbene in misura minore rispetto a settembre (2,4 miliardi contro 4 miliardi estivi). Nell'ambito del credito, i flussi investment grade sembra abbiano trovato una base più solida in ottobre, mentre i flussi high yield (HY) hanno iniziato a riprendersi prima di scendere per chiudere il mese con 1,7 miliardi.

Il resto dei flussi sui tassi è stato distribuito tra le esposizioni sovrane, con i tassi della zona euro che hanno raccolto 0,3 miliardi, contribuendo a compensare i 0,4 miliardi di deflussi di settembre. Ottobre ha visto anche afflussi verso paesi sovrani come Italia e Germania.

Gli investitori hanno continuato ad allocare ai linker dell'inflazione con ulteriori 2,3 miliardi aggiunti in ottobre (il quarto afflusso mensile più alto dell'anno). Ciò porta i flussi da inizio anno a 11,5 miliardi, appena al disotto dei flussi record del 2016 (11,9 miliardi).