Mayr (Sudtirol Bank) ospite di InvestireNow

Ospite di prestigio a InvestireNow di giovedì 19 novembre. In collegamento ci sarà l’alfiere storico della consulenza finanziaria in Alto Adige, apripista con Save Sim del brokeraggio finanziario sul mercato italiano e convinto assertore dell’offerta multimarca fin dai primi passi della sua nuova creatura. Parliamo di Peter Mayr, fondatore e vice presidente di Sudtirol Bank, banca-rete di consulenti finanziari presenti non solo nel territorio altoatesino ma in tutta italia.

La trasmissione è prevista in diretta streaming alle 18.30 sul canale You Tube di Economy Group e sulla pagina Fb di Investiremag.it. La diretta si può vedere anche sull'app di InvestireTv, scaricabile nella versione per Android e IOS. Per vedere la puntata basta collegarsi alle 18.30, aprire l'app e premere start.