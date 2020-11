Mediolanum, la dichiarazione non finanziaria è su blockchain

Per il secondo anno consecutivo il gruppo Mediolanum ha notarizzato la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (Dnf) 2019 su blockchain.

Le informazioni, i dati e gli obiettivi presentati nella Dnf fanno riferimento alla cultura della sostenibilità, all’impegno e ai risultati raggiunti, esprimendo la solidità del modello di business del gruppo Mediolanum. È lo strumento per consuntivare le azioni sulla sostenibilità e promuovere un progresso non solo economico, ma anche sociale e ambientale, finalizzato alla realizzazione della centralità della persona.

Le novità di quest’anno sono rappresentate dalla doppia versione italiana e inglese, e tre differenti piattaforme blockchain: Ethereum, Bitcoin e Eos, quale prova di autenticità, trasparenza e massima versatilità.

In questo modo, banca Mediolanum stabilisce una nuova frontiera a livello nazionale nell’innovazione in ambito finanziario.

La tecnologia blockchain permette di creare un registro contabile distribuito, modulabile, efficiente ed economico. Il registro distribuito della Blockchain è la soluzione in grado di garantire tracciabilità e sicurezza del dato con la possibilità di essere consultato da un numero illimitato e controllato di utenti in tutto il mondo. L'informativa diventa così consultabile facilmente da clienti, azionisti, fornitori e istituzioni.

"L’adozione per il secondo anno consecutivo di questo processo di notarizzazione e il ricorso a tre diverse infrastrutture blockchain – commenta Oscar di Montigny, chief innovation, sustainability e value strategy officer di banca Mediolanum – segna una nuova frontiera da parte della Gruppo nell’innovazione in ambito finanziario a livello nazionale. Il gruppo – prosegue di Montigny – conferma il proprio posizionamento di azienda all’avanguardia sui temi legati all’innovazione con priorità sui temi di sostenibilità e di trasparenza, nel rispetto di tutti i nostri stakeholders e del rapporto di reciproca fiducia”.