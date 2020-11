Vontobel, tra i nuovi cash collect anche uno sul vaccino

Vontobel ha quotato sul SeDeX 11 nuovi cash collect su basket tematici, che consentono di avere esposizione su diversi settori dell’economia. Tra i diversi sottostanti ci sono le società di estrazione dell’oro, che costituiscono un’interessante alternativa all’investimento diretto della materia prima, oltre a diverse società legate ai viaggi e al turismo secondo diversi punti di vista, dai portali di prenotazione e recensioni, come Expedia o Tripadvisor, a grandi gruppi come Carnival e TUI, alle compagnie aeree. Inclusi in questa emissione anche compagnie petrolifere, società leader nell’elettronica e grandi gruppi attivi in settori di consumo.

I nuovi memory cash collect express presentano barriere a scadenza altamente protettive, fino al 50%, rendimenti potenziali annui fino al 42,00% e hanno effetto memoria, protezione condizionata del capitale (Classificazione ACEPI) a scadenza e possibilità di rimborso anticipato.

Il memory cash collect su Carnival, Moderna e Tesla, offre un’esposizione a Moderna - la società americana di biotecnologie, i cui dati relativi a un efficace vaccino contro il Covid-19 sembrano promettenti secondo l’Oms - e a Tesla - che il 21 dicembre farà il suo ingresso nell’S&P 500. Inoltre, per questo certificato, il rimborso anticipato è possibile solo a partire dal sesto mese, caratteristica che permette di sfruttare al meglio la frequenza mensile delle cedole.

“Queste nuove emissioni di memory cash collect consentono l’esposizione a diverse tipologie di sottostanti, tutti appartenenti a settori che ci si aspetta in ripresa nei prossimi mesi, a partire da Moderna, che sta concretamente lavorando al vaccino contro il coronavirus", commenta Heiko Geiger, head of public distribution Europe di Bank Vontobel AG.

"Tornare a viaggiare in sicurezza sarà uno degli obiettivi post Covid quindi abbiamo pensato di offrire agli investitori la possibilità di puntare su aziende con diverse esposizioni al settore, che potrebbero beneficiare della futura ripresa. Le nuove emissioni offrono rendimenti molto interessanti, pur con protezione del capitale, una strategia che finora ha dato risultati positivi.”