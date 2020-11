Mayr (Sudtirol Bank) a InvestireNow: “Architettura aperta, tanti ne parlano pochi la fanno” 

L’open architecture (architettura aperta) è da anni uno dei punti di forza dichiarati delle reti di consulenti finanziari rispetto alla banca tradizionale, spesso concentrata - nell’offerta di prodotti di risparmio gestito - sulla proposta di fondi realizzati dalla sgr del gruppo di appartenenza. Per Peter Mayr, fondatore e vice presidente della banca-rete Sudtirol Bank e assertore del brokeraggio finanziario dai tempi di Save Sim negli anni ’90 del secolo scorso, le cose non stanno così: “Di architettura aperta ne parlano in tanti, ma la fanno in pochi”, ha affermato secco Mayr nella diretta in video streaming di InvestireNow. “La realtà è che anche tra le reti di consulenti finanziari l’offerta multimarca è poco sviluppata: il 70% del patrimonio delle reti di consulenti finanziari aderenti ad Assoreti è in prodotti della Sgr di casa e rappresenta l’80% nella raccolta del 2019”.

Per chi vuol far fruttare il troppo risparmio giacente sui conti correnti una buona soluzione in questa fase di mercato, attuando al contempo una efficace diversificazione, è rappresentata per il fondatore di Sudtirol Bank "dal piano di accumulo per esempio su un fondo globale, con il cf che ha l'imbarazzo della scelta grazie alla nostra architettura aperta, oppure in Etf su settori particolari come il tech, il pharma, o anche sull’oro. Chi ha 100mila euro, può tenerne 40mila su un conto e investire gli altri 60mila progressivamente, per esempio con versamenti di 5mila euro mensili o 10mila trimestrali nel Pac”.

Qui in basso la puntata del 19 novembre di InvestireNow condotta da Marco Muffato, caporedattore di Investire