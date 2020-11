Dagli al truffatore! Ma come, lanciano il vaccino anti-Covid sul mercato e vendono le loro azioni nella società che dirigono per approfittare del rialzo borsistico che hanno avuto e intascare il guadagno prima che il rialzo finisca? Vergogna!

E’ stato questo, purtroppo prevedibilmente, il commento di tanti analisti e osservatori anche molto autorevoli sulla scelta degli amministratori delegati prima di Pfizer, Albert Borla e poi di Moderna Stéphane Bancel, di vendere parte delle azioni che possedevano nelle loro società.

E fin qui ci può stare: si sa che il cosiddetto “internal dealing”, cioè appunto le compravendite che i top-manager fanno delle loro azioni rispetto alle notizie riservate che sanno delle loro aziende e alla correttezza verso i mercati finanziari, è regolato da norme rigide, che non riescono certo a eliminare abusi e furbate (ci mancherebbe: a che servono se no i paradisi fiscali consentiti da quegli stessi regolatori che scrivono le norme severe? Fa parte di una generale messinscena…) ma comunque “fanno galateo”.

E va bè’: di fronte a un flagello mondiale coma la pandemia, di fronte alla possibilità finalmente concreta che i vaccini la debellino, vogliamo rompere le scatole a questi qua per ragioni di galateo? Ma siamo impazziti o cosa?

Ma c’è di peggio, molto di peggio. Si sa già che una metà della popolazione mondiale oggi totalmente terrorizzata dal Covid, anche oltre il dovuto, sarà la prima a terrorizzarsi dei vaccini, ipotizzando che siano più nocivi che utili: è la tesi esecrabile e demenziale del movimento no-vax. Ebbene: questa gente stupidamente ha tratto dalla vendita di azioni fatta dai due top-manager la conclusione che se proprio loro vendono è perché sanno, intimamente, che i loro vaccini non valgono niente. Una tesi del cavolo.

E’ vero l’esatto contrario.

Oggettivamente questi manager sanno infatti una cosa che gli sprovveduti – noi compresi – o non sanno o non considerano. Che cioè con otto vaccini anci-Covid in fase pre-operativa e un’altra trentina in arrivo, tra un anno produrre un vaccino anti-Covid sarà più o meno come produrre un’aspirina. Chiaro? Niente di speciale. Tutti buoni, nessuno più degli altri, nessuno che giustifichi i folli rialzi borsistici registrati dai titoli di queste case farmaceutiche per essere stati i primi a produrre il farmaco miracoloso.

I loro manager, che queste cose le sanno perfettamente – e ci mancherebbe – hanno pensato di vendere in parte le loro azioni prima che il mercato si rendesse conto che non era il caso di mantenerle su prezzi così alti. E che c’è di male?

Questi personaggi, anche grazie al turbocapitalismo americano, sono gente che guadagna cifre astronomiche. Burla è un tipo che nel 2019 si è alzato, di stipendio, 18 milioni di dollari. Chiaro? Come dire: sono abituati bene. Scordiamoci che siano missionari. Lavorano un botto ma vogliono intascare tantissimo. Buon per loro: a noi importa che producano farmaci benefici a buon prezzo e con la massima tempestività.

Poi, che quella gente si arricchisca in misura folle, che guadagni 500 volte in più di un loro dipendente, è un assurdo e una vergogna morale e civile: ma questo è un altro tema, un altro film, che attiene alla rimoralizzazione dei mercati finanziari.

Facciamo così: parliamone dopo che il Covid sarà stato debellato, d’accordo?