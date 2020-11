Jerusalmi e Sironi lasciano il board di Lseg, restano Ceo e presidente di Borsa Italiana

"In preparazione del proposto disinvestimento di Borsa Italiana a Euronext, Raffaele Jerusalmi e Andrea Sironi concordano nel ritenere che è ora appropriato lasciare il board di Lseg con effetto immediato". È quanto si legge in una nota di London Stock Exchange Group, nel giorno in cui l'assemblea straordinaria dei soci di Euronext ha approvato l'acquisizione di Borsa Italiana da London Stock Exchange Group per 4,325 miliardi. Jerusalmi e Sironi sono rispettivamente amministratore delegato e presidente di Borsa Italiana, entrambi erano stati confermati per il triennio 2020-2022 lo scorso 14 maggio, quando era stato rinnovato il consiglio di amministrazione. L'ad e il presidente, la cui scadenza naturale cade nella primavera del 2022, dovrebbero almeno gestire il periodo di transizione dal gruppo inglese a quello olandese, guidato dall'ad Stéphane Boujnah, quindi fino alla primavera del 2021, quando dovrebbe aver luogo il closing dell'operazione. "A nome del Board, voglio ringraziare Raffaele e Andrea per l'eccellente contributo che hanno dato al successo del gruppo in Italia e al livello più ampio. Raffaele, nel suo incarico di executive director negli ultimi dieci anni, ha giocato un ruolo chiave per la crescita delle attivita' Capital Market del gruppo, fin dalla fusione tra Borsa Italiana e London Stock Exchange Group nel 2007", ha detto Don Robert, chair di Lseg, sottolineando che "dopo la nomina nel Board nel 2016 Andrea ha messo a disposizione capacità di gestione del rischio finanziario ed esperienza sui temi regolamentari". Robert ha quindi augurato "a entrambi il meglio per il futuro".