Pictet asset management apre una nuova sede a Shanghai

Pictet asset management, la divisione di asset management del gruppo Pictet, annuncia l’apertura di una nuova sede, una wholly foreign owned entreprise (Wfoe), a Shanghai.

Dopo la registrazione presso l’Asset management association of China, la Wfoe di Shanghai sarà autorizzata a raccogliere fondi da investitori domestici nella Cina continentale per investire nelle strategie offshore di Pictet in base al programma qualified domestic limited partners.

Renaud de Planta, socio senior del gruppo Pictet, ha dichiarato:

«L’ulteriore espansione in Cina rappresenta una significativa pietra miliare nei 215 anni di storia di Pictet. Siamo incoraggiati dalle prospettive per l’industria dell’asset management del paese, che si è sviluppata fino a divenire una delle più grandi e in più rapida crescita al mondo, grazie alla forza economica della Cina e al suo tasso di accumulazione del capitale. Il contesto macro globale presenta numerose sfide, ma tenuto conto della solidità finanziaria del Gruppo e del nostro impegno a lungo termine per il mercato cinese restiamo fiduciosi che sia il momento giusto per noi di fare questo passo importante».

Junjie Watkins, Ceo Asia ex Japan di Pictet Am ha concluso: «Siamo lieti di presentare la nostra competenza e offerta di prodotti globali agli investitori che sono sempre più attenti alla diversificazione dei loro investimenti nell’attuale situazione di continua incertezza dei mercati.

Inizieremo la nostra operatività in Cina con un focus sugli investimenti internazionali prima di sviluppare gradualmente capacità d’investimento locali».

Pictet investe nel mercato cinese onshore per i clienti globali tramite diversi programmi, come il Renminbi Qualified foreign institutional investor, Shanghai-Hong Kong Stock Connect, Bond Connect e China Interbank Bond Market (Cibm) Direct Access. La società collabora con le principali banche globali in loco in base al programma Qualified domestic institutional investor. A luglio Pictet Am ha lanciato Pictet-Strategic Income, il suo primo fondo domiciliato a Hong Kong e distribuito nella Cina continentale, in base al programma mutual recognition of funds.