Ardente vice presidente di Efpa Italia

Il Consiglio di amministrazione di Efpa Italia ha investito Nicola Ardente, già membro del Cda dal 2018, della carica di Vice Presidente della Fondazione.

Ardente, classe 1967, certificato Efpa dal 2003, dal 1989 è consulente finanziario presso Deutsche Bank Financial Advisors (già Finanza&Futuro) dove ha ricoperto dapprima incarichi manageriali, occupandosi successivamente dello sviluppo di progetti relativi alla gestione della clientela evoluta con esigenze complesse in materia di pianificazione patrimoniale, fiscale e successoria. Laureato in economia e commercio, tra gli ultimi aggiornamenti annovera il master in Family Office presso Aifo e il corso professionalizzante “Mefop”/ “La Sapienza” in previdenza complementare presso facoltà di economia e commercio La Sapienza. Da 30 anni è socio Anasf.

“Sono molto onorato della fiducia riservatami dai miei colleghi del Consiglio di Amministrazione di Efpa Italia, in un momento in cui tutti noi siamo stati chiamati ad adattarci velocemente ad un contesto rivoluzionato e a lavorare alacremente per assicurare la continuità operativa e per procedere nello sviluppo di nuove iniziative”, dichiara Ardente. “Ho sempre creduto fortemente nella valorizzazione e certificazione delle competenze, unitamente al loro continuo aggiornamento. Per questo non solo faccio parte della community dei certificati Efpa dal 2003, ma negli anni mi sono sempre impegnato nell’approfondimento e completamento delle mie conoscenze tecniche e relazionali”.