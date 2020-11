Da oggi siamo Economymagazine.itcon più news e servizi (e alt agli hacker)

Noi di Economy ci occupiamo fin dal primo numero di cybersecurity, perché sappiamo da sempre che gli attacchi informatici sono un grave pericolo per le imprese. Eppure, nonostante le nostre cautele, siamo stati vittime di qualcosa del genere. Di qualcosa che, mentre scriviamo queste righe, ancora ci sfugge nel dettaglio ma che sicuramente rientra nell’area degli attacchi esterni proibiti. Insomma, banditismo informatico. Vedremo perpetrato da chi: e ci rivarremo in tutte le sedi del danno arrecatoci.

Sta di fatto che il sito economymag.it è crashato nella prima serata di ieri e non è stato possibile rilanciarlo. Siamo stati in grado, però – grazie anche ad un po’ di sana prevenzione gestionale – di ricorrere ad un’immediata contromossa, che è consistita nel lanciare on-line questo nuovo sito, attraverso il quale vi stiamo raggiungendo, www.economymagazine.it. Avremmo voluto comunque rifondare il nostro web con l’anno nuovo, per offrirvi una serie di nuovi servizi informativi multimediali che sempre meglio soddisfino le vostre esigenze, ma a questo punto e quanto prima rilasceremo qui tutte le novità.

Intanto buona lettura e… una richiesta a chi avesse inserito tra i suoi preferiti il vecchio sito, sostituirlo con questo. A presto con la comunità sempre più grande dei lettori di Economy e di Investire!