Energica: la tecnologia della casa modenese a bordo dei jet Deepspeed

Energica motor company, società leader a livello internazionale nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni, già fornitore unico fino al 2022 del campionato FIM Enel MotoE World Cup, ha avviato una collaborazione tecnologica con Sealence, startup innovativa che ha rivoluzionato il mondo della propulsione navale con il proprio jet elettrico DeepSpeed.

L’incontro di queste due aziende italiane darà ulteriore forza alla mobilità Made in Italy sostenibile e permetterà alla casa modenese di approcciare un nuovo segmento industriale, il mercato nautico.

La cooperazione di natura industriale sarà finalizzata allo sviluppo del powertrain, ottenendo non solo delle economie di scala, ma posizionando questo nuovo prodotto elettrico targato Energica-Sealence fra i più potenti e tecnologicamente evoluti sul mercato mondiale.

“Siamo molto orgogliosi di questa nuova collaborazione tutta italiana che ci proietta sul segmento navale totalmente nuovo e diverso dal nostro”, ha affermato Livia Cevolini, Ceo Energica motor company S.p.A.

“Il nostro paese sta diventando l’epicentro di una straordinaria innovazione elettrica. Sealence è una realtà giovane ma che ha saputo affermarsi in pochissimo tempo. La sinergia di competenze tra le nostre aziende è solo il primo passo verso nuovi scenari industriali ecosostenibili.”

“Come Energica siamo convinti di poter accelerare lo sviluppo del DeepSpeed apportando la nostra tecnologia ed il nostro know-how maturato sia su strada che su pista grazie all’esperienza in MotoE”.

“Energica è una indiscussa eccellenza nel settore della mobilità elettrica”, afferma William Gobbo CEO di Sealence.

“Hanno saputo costruire in questi anni un business in grado di competere ai massimi livelli su scala planetaria. So quanto sia difficile lanciare in Italia simili iniziative imprenditoriali ma, nonostante queste difficoltà, è palese che oggi Energica emerga nel settore come un punto di riferimento cardine. Siamo, quindi, onorati di questa collaborazione.”

I powertrain Energica-Sealence ad alta potenza potrebbero in futuro diventare disponibili per altre tipologie di applicazioni in diversi ambiti in base alla compatibilità tecnica, andando così a prefigurare la base di nuovi veicoli elettrici.