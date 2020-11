Grosset racconta Spectrum Markets e i “securitised derivatives” in videoconferenza

Christophe Grosset, sales executive di Spectrum Markets prenderà parte ad un incontro, in videoconferenza, organizzato da Assosim, l’Associazione intermediari mercati finanziari.

L’appuntamento - che rientra nell’ambito del ciclo degli eventi “Un caffè in compagnia di…” - è in programma per giovedì 26 novembre p.v. dalle ore 9:30 alle ore 11:00.

L’occasione consentirà di presentare le caratteristiche dei “Securitised Derivatives” e di fare accenno al modello di mercato di Spectrum Markets, l’innovativa piattaforma - autorizzata dall’autorità tedesca BaFin (il corrispettivo tedesco dell’italiana Consob) - come sistema multilaterale di negoziazione (MTF - Multilateral Trading Facility) dedicato al trading di strumenti derivati cartolarizzati (certificati strutturati).

L’evento è gratuito e riservato agli operatori di mercato. Tutti coloro che avessero piacere di intervenire, potranno inviare una Email ad [email protected]