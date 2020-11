L'Ocf sospende due consulenti finanziari

Francesco Micunco è stato sospeso per tre mesi dall’Albo unico dei consulenti finanziari dal Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni, in seguito a segnalazione di Sanpaolo Invest. Si legge tra l’altro nella delibera che “il consulente ha omesso di segnalare una situazione di potenziale conflitto di interessi e così impedito all’intermediario di porre eventualmente in essere gli opportuni tempestivi accertamenti”.

Un’altra sospensione, questa volta di due mesi, riguarda Franco Guerra, su segnalazione di Allianz bank financial advisors. Tra le circostanze citate dalla delibera figura “lo svolgimento dell’attività di consulente finanziario per un arco temporale estremamente ampio in sostanziale conflitto d’interessi, nonché la rilevante entità del beneficio che è stato tenuto occultato all’Intermediario”.