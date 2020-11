S&P Global Ratings promuove il green bond di Aeroporti di Roma

S&P Global Ratings ha assegnato un punteggio E2/69 (al di sotto del punteggio massimo E1 su una scala che va da 1 a 4, ndr) al green bond da 300 milioni di euro di Aeroporti di Roma nell'ambito della green transaction evaluation. "Il punteggio riflette la solida trasparenza e la governance molto forte dell'operazione, nonché l'impatto ambientale favorevole dei progetti che devono essere finanziati dal green bond", ha dichiarato Beata Sperling-Tyler, Senior Credit Analyst di S&P Global Ratings. Come illustrato nel report, la strategist prevede infatti che AdR utilizzerà la maggior parte del suo green bond per finanziare la costruzione di nuovi edifici verdi e per ristrutturare edifici già esistenti nel suo portafoglio di aviazione. "I progetti ammissibili della società di gestione aeroportuale includono principalmente la costruzione di nuovi terminal, uffici ed edifici al dettaglio, nonché l'aggiornamento o la ristrutturazione di terminal, uffici ed edifici aeroportuali esistenti", è scritto nel report. Va detto che il punteggio nell'ambito della green transaction evaluation di S&P Global Ratings non rappresenta un rating di credito. La valutazione di un green bond è infatti una credenziale ambientale a livello di asset, che si basa sugli attuali quadri di governance e trasparenza (per esempio, i principi green bond) e considera gli approcci finalizzati alla resilienza climatica e all'impatto ambientale. Inoltre non implica la probabilità di completamento di progetti coperti da un determinato finanziamento, o il completamento di un finanziamento proposto. "Queste analisi mirano a fornire agli investitori un quadro completo degli attributi dell'impatto verde e del rischio climatico dei loro portafogli, e possono essere applicate a qualsiasi tipo di finanziamento, in parte o per intero", è scritto nel report.