Caiani (Nordea AM) a InvestireNow: "Azionariato attivo ed engagement, così aiutiamo le aziende ad adottare la sostenibilità"

Azionariato attivo ed engagement possono essere agenti del cambiamento per aiutare le aziende ad adottare pratiche di business legate alla sostenibilità. E' il concetto espresso da Fabio Caiani, managing director, head of south east Europe di Nordea Asset Management ospite di InvestireNow, la trasmissione condotta da Marco Muffato, caporedattore di Investire. Un esempio clamoroso dell'azione di engagement di Nordea Am, è stata ricordata in trasmissione da Caiani, a proposito del rifiuto di investire in bond dello stato brasiliano nella famiglia dei prodotti Stars - che usa filtri molto stretti Esg e che pesa per 70 miliardi sui 270 miliardi totali di patrimonio dell'asset manager - a causa della poca reattività del governo Bolsonaro nell'evitare l'eccesso di incendi nella foresta amazzonica con danni ingenti legati alla distruzione di biodiversità e alla conseguente deforestazione. "Molti asset manager ci hanno seguiti in questa iniziativa, per fare pressione sullo Stato brasiliano ed essere agenti di cambiamento positivo", ha concluso Caiani.

Qui sotto è possibile rivedere la puntata integrale con Caiani.