Mutui casa, nel secondo trimestre finanziamenti a 12,9 mld in Italia, 3,2 mld in Lombardia

I mutui per la casa continuano ad aumentare a onta della pandemia. L'ufficio studi del gruppo Tecnocasa ha analizzato nel dettaglio l'andamento dei finanziamenti finalizzati all'acquisto dell'abitazione concessi alle famiglie residenti sul territorio regionale nel secondo trimestre 2020. L'analisi fa riferimento al report Banche e istituzioni finanziarie, aggiornato e pubblicato da Banca d'Italia nel mese di Settembre 2020.

Le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 12.900,0 milioni di euro, rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente si registra una variazione delle erogazioni pari a +9,7%, per un controvalore di 1.139,8 milioni di euro. La fotografia indica ancora un aumento dell'erogazione del credito concesso alle famiglie, che conferma la tendenza sia del primo trimestre 2020 (quando la variazione è stata pari a +10,0%) sia del quarto trimestre 2019 (+9,2%).

Il primo semestre 2020 si è chiuso con 25.245,5 milioni di euro erogati, con una variazione pari a +9,8% rispetto ai primi sei mesi del 2019.

Le famiglie lombarde hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 3.207,8 milioni di euro, che collocano la regione al primo posto per totale erogato in Italia, con un'incidenza del 24,87%; rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente in regione si registra una variazione delle erogazioni pari a +10,0%, per un controvalore di +292,8 milioni di euro.

Se si osserva l'andamento delle erogazioni nella prima parte dell'anno, e si analizzano quindi i volumi del primo semestre 2020, la regione mostra una variazione positiva pari a +6,8%, per un controvalore di +381,8 mln di euro. Sono dunque stati erogati in questi primi sei mesi 6.029,0 mln di euro, volumi che rappresentano il 23,88% del totale nazionale.