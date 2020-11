Ocf, sanzioni pecuniarie per due consulenti finanziari

Maurizio Nifosi ha subito una sanzione pecuniaria da 516 euro dall’Albo unico dei consulenti finanziari dal Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni, in seguito a segnalazione di Fideuram. Si legge tra l’altro nella delibera che “il finanziamento concesso non presentava un considerevole valore patrimoniale ed è stato integralmente rimborsato, non determinando alcuna conseguenza dannosa né per il cliente né per l’Intermediario”.

Un’altra sanzione pecuniaria, sempre da 516 euro, riguarda Alessia Incerti, su segnalazione ancora di Fideuram. Tra le circostanze citate dalla delibera figura “la violazione è relativa ad una pluralità di clienti in relazione all’esecuzione di svariate operazioni per rilevanti importi; dall’altro che l’ottenimento a mezzo telefono dei codici dei clienti, per un solo utilizzo, non ne consentiva un uso continuativo ed incondizionato”.