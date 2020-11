Buy the rumor, sell the news?

"La graduale uscita dal lockdown durante il periodo natalizio potrebbe far scattare una terza ondata proprio nel pieno del periodo invernale. Nonostante le rassicuranti notizie sull’efficacia di diversi vaccini, in termini pratici, una immunità di gregge (almeno il 60% della popolazione vaccinata) che permetta alle economie di tornare a funzionare ai livelli pre-pandemici, non si potrà ottenere prima del terzo o quarto trimestre 2021. Uno scenario del genere aggraverebbe ulteriormente la già pesante situazione dei fondamentali economici". L'analisi di Michael John Lytle, ceo di Tabula Im.

Anche se pensiamo che la volatilità dei mercati non raggiungerà i livelli visti a marzo 2020, suggeriamo di posizionare il “risk on” su strumenti, settori e mercati liquidi e dedicare parte del portafoglio a tematiche come l’inflazione. L'inflazione è un’altra preoccupazione crescente tra gli investitori istituzionali.

La Federal Reserve statunitense si è impegnata ad adottare un nuovo regime d'inflazione, che consente di sforare il suo obiettivo storico del 2%, e il presidente eletto sarà probabilmente più favorevole ad una politica monetaria espansiva. La scelta di Biden di nominare l'ex presidente della Fed Yellen per il Segretario del Tesoro suggerisce uno stretto legame tra le future decisioni in campo fiscale e monetario.

Tabula ritiene che questi fattori, combinati al calo della domanda/offerta, fanno sì che l'inflazione sia di nuovo un tema all'ordine del giorno. Quest'anno abbiamo assistito a una serie di importanti stimoli monetari che, combinati con una politica espansiva, hanno prodotto un impulso all'inflazione attesa.

Il bilancio del Federal Reserve Board è raddoppiato in sei mesi, e l'offerta globale di moneta quest’anno è aumentata rispettivamente del 22% e del 14%, in termini di aggregato monetario ampio e ristretto - con tassi di crescita annuale risalenti al 1993 e al 2008.

Il cambiamento di mandato della Banca Centrale e le nuove politiche fiscali stanno anche mettendo sotto pressione l'inflazione. L'amministrazione Biden entrante è impegnata a promuovere ulteriormente gli stimoli legati al COVID-19, compresi maggiori supporti diretti alle famiglie. Questo, unito alle future misure della Fed, potrebbe influenzare significativamente le prospettive dell'inflazione negli Stati Uniti" riferisce Lytle.

Il primo Etf tematico fixed income con un'esposizione unica all'inflazione

Il Tabula US Enhanced Inflation Ucits Etf, lanciato il mese scorso, fornisce un'esposizione sia all'inflazione realizzata che a quella attesa in un unico indice. In collaborazione con Bloomberg, Tabula ha realizzato Il Bloomberg Barclays US Enhanced Inflation Index che fornisce esposizione all'inflazione realizzata investendo in titoli del tesoro US indicizzati all'inflazione (TIPS) con maturity superiore a 1 anno. Inoltre, prende esposizione a TIPS con scadenze a 7-10 anni coprendo il rischio con una posizione corta in titoli del Tesoro statunitense a 7-10y - questo fornisce un'esposizione reattiva ma liquida alle oscillazioni sull’inflazione attesa a medio termine.

L’ETF EUR IG Bond con focus sulla liquidità

Il Tabula iTraxx IG Bond Ucits Etf traccia un benchmark sviluppato da Tabula in collaborazione con IHS Markit. L'innovativo indice combina la robusta costruzione di un indice obbligazionario iBoxx con l'esposizione geografica e settoriale di iTraxx Europe, lo strumento di riferimento per la negoziazione di nomi di società Europee investment grade tramite credit default swap.

L'indice iBoxx iTraxx Europe Bond mira a fornire un'esposizione alle obbligazioni corporate che rifletta da vicino l’iTraxx Europe, un benchmark liquido di credito e ampiamente utilizzato che comprende 125 entità Europee investment grade. L'Indice seleziona fino a tre obbligazioni per ogni entità della serie attuale di iTraxx Europe.

Comprende obbligazioni denominate in Euro con un'esposizione minima di 500 milioni di euro e 3-7 anni fino alla maturity (estesa a 1-10y se un'entità non ha obbligazioni nell'intervallo 3-7y). L'Indice viene rivisto a marzo e settembre in linea con iTraxx Europe. Le obbligazioni hanno un’esposizione per ciascuna entità e l'Indice ha una maturity media di 5 anni. A causa dei criteri di selezione delle obbligazioni, l'Indice potrebbe non includere tutte le entità dell’iTraxx Europe. Una metodologia dettagliata è disponibile su tabulaim.com.