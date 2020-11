Generali real estate acquista un importante immobile per uffici nel centro di Praga

Generali real estate ha completato l’acquisizione di International Business Centre, un importante edificio per uffici a Praga, per conto del fondo paneuropeo “Generali real estate core plus” gestito da Generali real estate società di gestione del risparmio, dalla società venditrice Mint Investments.

Situato nel centro della città, nel moderno quartiere Karlìn, vicino alla stazione della metropolitana Florenc, International Business Centre è stato costruito nel 1993 come uno degli edifici per uffici più caratteristici di Praga. Da allora, è stato solo parzialmente ristrutturato nel tempo, con la potenzialità di ulteriore valorizzazione. Ibc offre circa 24.000 mq, di spazi uffici e retail con certificazione Breeam. L’immobile ospita gli uffici di diverse aziende, tra le più importanti della capitale ceca.

L’operazione rappresenta la prima acquisizione in Repubblica Ceca da parte del nuovo fondo Generali real estate core plus, una strategia di investimento focalizzata sul settore degli uffici, che mira ad asset di alta qualità, con opportunità di parziale valorizzazione nel medio periodo e di ottimizzazione delle locazioni anche grazie ad attività di asset management mirate. La strategia di investimento mira a generare un reddito stabile e a cogliere incrementi di valore ed ha come obiettivo asset nelle principali città d'Europa.

L’acquisizione testimonia, inoltre, la crescente importanza che l’Europa centro-orientale riveste nella portfolio strategy di Generali; in questa Regione, Generali real estate gestisce attualmente un portafoglio del valore di circa 1,22 miliardi di euro.

Generali real estate è stata assistita da Cushman Wakefield, Clifford Chance, PwC e Sentient.