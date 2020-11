Franklin Templeton. “Ecco perché vediamo rosa sui mercati del 2020”

“Siamo ottimisti sull’Europa: Polonia e Ungheria non spingeranno la loro opposizione al Recovery Fund fino alle estreme conseguenze, sarebbe un atto di autolesionismo”: è una delle opinioni espresse da Pierluigi Ansuinelli, Institutional Product Specialist di Franklin Templeton, ai microfoni di “Investire Podcast” per il primo numero del nuovo prodotto multimediale della scuderia della nostra testata, reperibile sul nostro sito attraverso qualsiasi browser e sui nostri social.

La prestigiosa griffe americana della gestione del risparmio, presente in Italia da molti anni, è nell’insieme ottimista sulle prospettive dei mercati e dell’economia in generale all’indomani della pandemia, e cioè nel corso dell’anno prossimo.

Fondamentali ragioni di questa positività l’azione delle banche centrali e dei governi: “In un’ottica di 12 mesi stiamo scalando verso l’alto la componente azionaria e in un portafoglio 50/50 vediamo tranquillamente cinque punti in più per l’azionario”.

Unico neo, il vaccino anti-Covid che secondo Franklin Templeton prenderà piede a metà del 2021, lasciando ancora esposta l’economa a qualche turbolenza post-pandemica. Tra le altre cose, il manager ha anche illustrato il senso dell’acquisizione di Legg Mason, formalizzata l’estate scorsa, con cui sono entrate nel gruppo sei società di gestione indipendenti, che si aggiungono con un grande valore agli 11 team già esistenti nel gruppo, incrementando l’impegno diretto del gruppo nel mercato italiano.

Dal 31 ottobre poi il gruppo si è anche integrato con QS, una boutique di gestione di Legg Mason, pioniera nella gestione azionaria quantitativa.

Clicca qui per ascoltare il podcast!

https://www.spreaker.com/episode/42196727