Record di afflussi per gli Etf canadesi, in calo gli investimenti

Ottobre è stato un mese da record per gli Etf quotati in Canada. Gli afflussi netti ammontano a 1,34 miliardi di dollari, cifra che porta la raccolta di capitali da inizio anno a quota 25,98 miliardi. Un balzo in avanti importante rispetto al 2019: nello stesso periodo afflussi si erano attestati a 14,16 miliardi, mentre la raccolta nell'arco di tutto l'anno aveva raggiunto i 20,93 miliardi.

I dati sono contenuti nel rapporto di Etfgi su ottobre 2020. Eppure, per quanto riguarda le attività investite, si registra una flessione rispetto al mese precedente. La riduzione è pari all'1,2%, passando dai 176,27 miliardi di dollari di fine settembre ai 174,12 di fine ottobre.