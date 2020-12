Abusivismo, ecco gli ultimi siti pirata oscurati in tutto il mondo

Le autorità di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand - Fma), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma) e Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

UK Best Bonds (https://ukbest-bonds.com);

Top-Up Finance Ltd / Topup Finance LTD / Topup Finance (email: [email protected]; [email protected]), clone di società autorizzata;

CIB Bank (email:[email protected], [email protected]), clone di società autorizzata;

Allianz Investor Relations (www.allianzir.com), clone di società autorizzata;

Preston Chapman Consulting Group LLC/Preston-Chapman Consulting Group LLC (www.prestonchapmanconsultinggroup.com);

UK Bond Search (uk-bondsearch.com);

Buy Uk Bonds (www.buyukbonds.com);

Fixed Savers Ltd (www.fixedsavers.com);

Best Investments (https://landing.bestinvestment.org.uk/fixed-rate-bonds);

Bachman & Barber Securities LLC (www.bachmanandbarbersecuritiesllc.com, www.bachmanandbarbersecurities.com);

Mycoinology (www.mycoinology.com);

British Bitcoin Profits (https://marketing4you.tech/px4Mqn?gclid=CjwKCAiAkan9BRAqEiwAP9X6UfldmZ0uswvotbnreb64d105kqC8nFUaFYcJAUIYXY8MiYeywXxbFxoCPnMQAvD_BwE);

Compare ROI (http://compareroi.co.uk);

Topukpropertybonds.co.uk / Findtopukbonds.co.uk (www.compareratebonds.co.uk; www.compareinvestmentoptions.co.uk);

Compareinvestments.co (www.compareinvestments.co);

Investment finder (www.investment-finder.com);

The Cube Fund Eu (www.cubefundeu.co);

Mango Money Markets (www.mangomoneymarkets.com);

Insta Credit Finance (email: [email protected]);

Uk Bond Central (www.ukbondcentral.com);

All Financial Markets / All Financial Market (allfinancialmarkets.com; www.allfinancialmarket.com), clone di società autorizzata;

Q Teck (www.qteck.io) già segnalata dalla Fsma (vedi "Consob Informa" n. 37/2020 del 19.10.2020) e dalla Finansinspektionen - (Fi), (vedi "Consob Informa" n. 45/2019 del 23.12.2019);

McLaren Asset Management (www.mclaren-am.com) clone di società autorizzata;

Cater Allen / Cater Allen Private Bank (http://caterallenltd.com) clone di società autorizzata;

Ubrokers / Ubrokers.com (www.ubrokers.com);

The Royal London Mutual Insurance Society Limited (www.royallondonam.com) clone di società autorizzata;

Online-Trading.io (www.online-trading.io);

UK Bonds Company (http://Ukbonds-company.com).

Segnalate dalla Cbi:

7Eleven Loans (https://7elevenloans.com);

AGF International Advisors Company Limited (www.agf-placement.com), clone di società autorizzata;

Fenix Funds (www.fenix-funds.com);

Fidelity Forex / Fidelity FX (www.fidelity-fx.com, https://instagram.com/fidelity_forex, www.facebook.com/FidelityForex);

NB Finance (www.nb-finance.co.uk), clone di società autorizzata;

Premier FX Trading / PremierFxTrading (https://facebook.com, https://instagram.com);

Tradetheatre EU Ltd (https://www.tradetheatre.com).

Segnalate dalla Cssf:

Cap Finance (www.capfinance-gestion.com);

OTC Markets / Brokerhouse OTC (www.otc-markets.eu);

GCG International (www.gcginternational.net);

www.energie-5.com, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Cnmv:

World Markets (https://worldmarkets.com);

Master Trading Fx (https://mastertradingfx.com);

Konstos Markets Ltd (https://stocklux.co/);

24invest (https://finance-intl.com/es/);

Royalty Finance (https://royaltyfinance.io);

Energy Markets / Donnybrook Consulting Ltd (https://energy-markets.io/es/);

Financial Market Business (https://www.sfx247.com);

Bsb Global (https://bsb-global.io);

Mindworks Partner Ltd (https://intrgroups.com);

Trade It Broker House Sac (https://tradeit-brokerhouse.com);

Wealth Capital (www.wealthcapital.fm/es);

Crypto-Course Ltd (https://crypto-course.ltd);

Swift Crypto Fx / Swift Ltd (https://swiftcryptofx.com);

Quantfury Ltd (https://quantfury.com/es/);

Aderon Eu Ltd (https://es.eurswiss.com);

Moon Trade Fx (https://moontradefx.com);

Fxg Market (https://fxg.market);

24 Tradex (www.24tradex.com);

Duxa Capital Ltd (www.duxacapital.com);

Platinum Pro Investment Ltd (https://platinumproinvestment.com);

Pecunia Consulting Group (http://pecuniaco.com);

Globalfx Ltd (https://globalfxs.org/?lang=esp);

Fx Expertos / Ventura Group (www.fxpertos.com);

Crypto Cash Fx / Solid Crypto Cash Group Llc (https://cryptocashfx.com);

Alpinum Cg / Intersa Ltd (https://alpinumcg.com);

24 Prime Option (https://24primeoption.com);

https://nimbusplatform.io;

www.posedonfx.com;

https://atlasfx.co/index.html;

https://binarytrades24.com;

www.fortunetradefx.com, clone di società autorizzata;

https://gmtmarket.com;

Wtcinversion (www.wtcinversion.com, https://trade.wtcinversion.com);

Angel Investment Network, Ltd (www.angelesinversionistas.es);

www.comovivirdeltrading.es.

Segnalata dalla Knf:

Runwill sp. z o.o..

Segnalate dalla Finma:

Bubblext (www.bubblext.com);

MDX500 (www.mdx500.com);

Dreyfus Corporation (www.dreyfuscorporation.com);

Logic IQ LLP (www.logiciq.co);

AG3 Partners GmbH (https://ag3partners.com/de/contact.html);

Advance Kredit Plus GmbH (www.advancekreditplus.com);

Bank Popular (https://bank-popular.de.tl).

Segnalate dalla Sfc:

Middleton Associates (www.middletonassociates.com);

www.chgadvisors.com, clone di società autorizzata;

http://hrgj168.com, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Bcsc:

CloudForexOptions (www.cloudforexoptions.com);

Ebitcoino Limited;

Canada-Crypto.com / Canada-Crypto (https://canada-crypto.com);

Cash Forex Group (https://cashfxgroup.com);

ExpressOptions247 (www.expressoptions247.com).

Segnalate dalla Fma – New Zealand:

Bitcoin Future;

Yifeng Meng and Ling Sen Luo ([email protected]).

Segnalate dalla Fsma:

Concord Financial Consult, clone di società autorizzata;

Bitcoin Era (www.bitcoinera.com and www.bitcoinera.app);

Ethereum Code;

365capitalmarkets (www.365capitalmarkets.com);

Bright Finance (www.brightfinance.co);

Markets Pilot (www.marketspilot.com);

MottoFX (www.mottofx.com);

MyCoinBanking (www.mycoinbanking1.com and www.mycoin-banking.com);

OnlineMarketShare (www.onlinemarket-share.com);

OTPFX (www.otpfx.com);

Profits Trade (www.profitstrade.com);

Solid Invest (www.solidinvest.co);

Synergy Capitals (www.synergycapitals.co.uk);

TradersChain (www.traderschain.com);

Uptos (www.uptos.com).

Segnalata dalla Amf:

Legendary Learning / Tradinvest / Laurent Chenot.