S&P: Anche con lockdown leggeri, l'Eurozona può recuperare nel 2021

I vincoli di autunno all'attività economica, anche se meno stringenti rispetto a quelli di marzo e aprile, hanno interrotto la ripresa nell’Eurozona. E così gli economisti di S&P Global Ratings prevedono che quest'anno il Pil dell’area euro si ridurrà del 7,2% nel 2020 per poi rimbalzare del 4,8% nel 2021, anche in caso di lockdown più leggeri. “L'estensione del sostegno delle politiche fiscali e monetarie, nonché il loro coordinamento, saranno essenziali per rilanciare l'economia a partire dal 2021”, sono le parole contenute nel report pubblicato oggi di Marion Amiot, senior economist di S&P Global Ratings. Sempre nel report è scritto che la Banca centrale europea non avrà altra scelta che mantenere i tassi di interesse più bassi e prolungare gli acquisti di attività fino alla fine del 2021, dato che è improbabile che le pressioni inflazionistiche si accumuleranno prima del 2023.

Secondo S&P è quindi improbabile che una seconda ondata di Covid-19 sarà dirompente per l'economia dell'eurozona come la prima. “Le aziende hanno imparato a operare meglio in mezzo alle turbolenze, sono in atto misure di salute e sicurezza, e le attrezzature di protezione sono ora ampiamente disponibili - è scritto nel report - L'ultimo round di blocchi questa volta non colpirà l'economia come la scorsa primavera, mentre i recenti annunci su vaccini efficaci hanno stabilizzato i nervi". Inoltre, la seconda ondata dovrebbe aver già raggiunto il picco e il tasso di mortalità è pari a un decimo rispetto alla prima epidemia. Detto ciò, S&P sottolinea che i rischi per le prospettive macro rimangono inclinati al ribasso, anche se sono leggermente più equilibrati rispetto a tre mesi fa: "Le nostre previsioni potrebbero anche non rendere abbastanza giustizia al piano di ripresa dell'UE, dati gli alti effetti moltiplicatori che potrebbero avere nell'attuale regime di allentamento e tassi di interesse al limite inferiore", afferma il capo economista dell'Emea Sylvain Broyer. Che conclude: “Abbiamo un'idea chiara di quante sovvenzioni oseranno i Paesi dell'UE, ma rimane incerto quando il denaro fluirà effettivamente, e come gli Stati li utilizzeranno”.