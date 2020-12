Si avvicina il nuovo anno e arriva il calendario dei consulenti finanziari, opera dell'estroso Nicola Scambia (nella foto in basso) diventato popolare nel settore per il suo libro "JackFly" dedicato a un consulente finanziario Jack La Mosca e alla sua lotta contro un sistema che lo vuole annientare. Il calendario dedicato ai cf è un compendio di dritte per non farsi male sui mercati finanziari, farina del sacco di un cf di esperienza come Scambia. Gli interessati possono chiedere il calendario (in forma digitale) scrivendo a [email protected].