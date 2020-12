Il presidente dell’Assopam (Associazione italiana per agenti e mediatori) Raffaele Tafuro scrive all’Oam (Organismo agenti e mediatori) per chiedere di ridurre la quota di iscrizione e posticipare le scadenze. Ecco il testo della lettera.

Illustrissimi,

Noi di Assopam (Associazione italiana per agenti e mediatori), che abbiamo l’onore e l’onere di rappresentare c.a. 1.000 imprese creditizie e oltre 2 milioni di consumatori, formuliamo la presente per significarVi quanto in appresso;

Viste le numerose richieste di aiuto che quotidianamente giungono alla nostra associazione, riteniamo sia assurdo, ingiusto ed ingiustificabile la mancata incisiva azione dei vertici dell’Organismo agenti e mediatori nel sostenere le esigenze della nostra categoria;

Organismo ad oggi ancora lontano dai bisogni e dalle necessità degli iscritti in difficoltà che viceversa dovrebbe sostenere, soprattutto in questo periodo di profonda crisi economica;

Organismo che, durante la pandemia, nonostante le nostre puntuali sollecitazioni, non ha mai provveduto a nessun atto di umanità, neppure a inviare una e-mail di incoraggiamento o di conforto ai propri iscritti;

Considerato l’assoluta solidità economica e finanziaria dell’Organismo, titolare di fondi milionari giacenti e disponibili tali da non pregiudicare il funzionamento amministrativo;

Riteniamo sia opportuno e doveroso che i vertici dell’Organismo diano un segnale di innovazione rispetto al recente passato e invitiamo gli stessi a togliere inutili corazze e guardare avanti con necessari occhi caritatevoli volti a scongiurare nei prossimi mesi possibili cancellazioni di massa da parte degli iscritti in difficoltà economica (complice, le inique misure di sostegno adottate dal Governo a favore di tutta la categoria agenti);

Alla luce di quanto fin qui espresso, confidando nel Vostro buon senso, chiediamo una riduzione di almeno del 50% dell’importo per il contributo d’iscrizione per l’anno 2021, nonché di consentire ai colleghi in difficoltà economiche la possibilità di poter posticipare la prossima scadenza, senza dare corso ad inutili preoccupazioni quale tra tutte quella di essere cancellati dall’albo.

Certi di un Vostro positivo riscontro cogliamo l’occasione per porgerVi cordiali saluti.